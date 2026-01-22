Este es el sorprendente 11 inicial de México para enfrentar a Panamá ¿juega la Hormiga González?

Javier Aguirre manda a su primer once del 2026, el cual está repleto de jugadores de la Liga MX al no ser una fecha FIFA oficial. El técnico mexicano se decanta por Germán Berterame para ser el delantero del Tricolor en el partido ante Panamá.

Además, Aguirre decide mandar a seis jugadores de Chivas de los ocho que convocó para estos dos partidos, los cuales son: Raúl Rangel, Luis Romo, Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado; los únicos que se quedaron fuera son los dos delanteros, Armando González y Ángel Sepúlveda.

Otra de las sorpresas dentro del primer once inicial de Javier Aguirre en 2026 es el defensa central del Atlético de San Luis Eduardo Águila, que se ganó un lugar en esta convocatoria por sus buenas actuaciones en la Liga MX y que ante Panamá tendrá su debut con la Selección Mexicana, en busca de una sorpresa para subirse a la convocatoria para la Copa del Mundo.

Alineaciones confirmadas para el Panamá vs México

MÉXICO: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila, Bryan González, Luis Romo, Obed Vargas, Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Germán Berterame.

PANAMÁ: JD Gunn, Richard Peralta, Kevin Galván, Daniel Aparicio, Omar Córdoba, José Manuel Murillo, Héctor Hurtado, Giovany Herbert, Kadir Barría, Ricardo Phillips y Ariel Arroyo.

Javier Aguirre define a los últimos integrantes de la convocatoria para la Copa del Mundo

La Selección Mexicana arranca su actividad este 2026 con dos encuentros amistosos ante Panamá y Bolivia, rivales que pondrán al equipo de Javier Aguirre en aprietos en busca de la victoria, pues el conjunto mexicano será visitante en ambas ocasiones.

Además, será una gran oportunidad para varios jugadores de la Liga MX de conseguir un puesto en la convocatoria final para la Copa del Mundo del 2026; futbolistas como Richard Ledezma, Luis Romo, Armando González, Bryan González y Ramón Juárez podrían amarrar su participación en el próximo Mundial.

Las caras nuevas en esta convocatoria son Bryan González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda, Eduardo Águila y Denzell García, que tendrán una misión difícil para subirse al barco del Tricolor en la Copa del Mundo, pero que aún así necesitan mostrar sus habilidades en busca de un puesto.

