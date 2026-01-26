Joseph Blatter, expresidente de FIFA, pide boicotear el Mundial 2026 en Estados Unidos

Joseph Blatter se unió a las voces en contra del Mundial 2026 en Estados Unidos.

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó una propuesta de boicot de los aficionados a los partidos del Mundial 2026 que se lleven a cabo en Estados Unidos debido a la conducta del presidente Donald Trump y su administración tanto en el país como en el extranjero.

Joseph Blatter, antecesor de Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA, fue la última figura del futbol internacional en cuestionar la idoneidad de Estados Unidos como país anfitrión de la justa. Hizo un llamado al boicot en una publicación en X que apoyaba los comentarios de Mark Pieth en una entrevista con el periódico suizo Der Bund.

«Pour les fans, je n'ai qu'un seul conseil : restez loin des États-Unis !», déclare Mark Pieth. Je pense qu'il a raison de remettre en question cette Coupe du monde. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026

Joseph Blatter se une a llamado contra el Mundial 2026

Mark Pieth, un abogado suizo especializado en delitos de cuello blanco y experto en anticorrupción, presidió la supervisión del Comité de Gobernanza Independiente sobre la reforma de la FIFA hace una década. Blatter fue presidente del organismo rector del futbol mundial desde 1998 hasta el 2015; renunció en medio de una investigación por corrupción.

“Si consideramos todo lo que hemos discutido, solo hay un consejo para los aficionados: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor en la televisión. Y al llegar, los aficionados deben esperar que si no complacen a los oficiales, serán enviados directamente en el próximo vuelo a casa. Si tienen suerte”, señaló Pieth en su entrevista con Der Bund.

En su publicación en X, Joseph Blatter citó a Pieth y añadió: “Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo.”

🗣️Desde sus redes sociales, el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, aconsejó a los aficionados del mundo no ir al Mundial de Estados Unidos por razones de seguridad. pic.twitter.com/nZPkQ45fBH — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) January 26, 2026

Estados Unidos es coanfitrión del Mundial 2026 con Canadá y México. El evento se llevará a cabo del 11 de junio, cuando el mismo arranque en la Ciudad de México, al 19 de julio, día en el que se disputará la final en East Rutherford, Nueva Jersey.

Comunidad del futbol, preocupada por posturas de Donald Trump

Las preocupaciones de la comunidad internacional del futbol sobre Estados Unidos se derivan de la postura expansionista de Donald Trump sobre Groenlandia, las prohibiciones de viaje y las tácticas agresivas en el trato con migrantes y manifestantes contra la aplicación de la ley de inmigración en ciudades estadounidenses, particularmente en Minneapolis.

Oke Göttlich, uno de los vicepresidentes de la Federación Alemana de Futbol, dijo al periódico Hamburger Morgenpost en una entrevista que había llegado el momento de considerar seriamente boicotear el Mundial 2026.

Los planes de viaje para los aficionados de dos de los principales países de futbol de África se vieron trastornados cuando la administración Trump anunció una prohibición que efectivamente impediría a las personas de Senegal y Costa de Marfil seguir a sus equipos a menos que ya tuvieran visas. Trump citó “deficiencias en el control y la evaluación” como la principal razón para las suspensiones.

Los aficionados de Irán y Haití, otros dos países clasificados para el Mundial 2026, también tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos; fueron incluidos en la primera versión de la prohibición de viaje anunciada por la administración Trump.

