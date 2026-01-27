Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de la última jornada de la Champions League este 28 de enero

El Barcelona aspira a clasificar directo a los octavos de final de la Champions League en la última jornada.

Arsenal y Bayern Múnich son los únicos dos clubes que llegan con su boleto asegurado a octavos de final de la Champions League en la Jornada 8, la última correspondiente a la fase de liga de la justa continental, en la que 17 equipos luchan por los últimos boletos para los playoffs este miércoles 28 de enero.

Real Madrid, Liverpool y Tottenham dependen de sí mismos para asegurar su pase directo a los octavos de final, pues lo conseguirían con un triunfo sobre Benfica, Qarabag y Eintracht Frankfurt, de manera respectiva.

Por su parte, Barcelona y Manchester City, noveno y décimo de la clasificación, podrían quedar entre los ocho primeros de la tabla si Newcastle y Chelsea, séptimo y octavo, no pueden contra PSG y Napoli, respectivamente. Los Culés enfrentan al Copenhague y los Citizens se miden ante el Galatasaray.

Horarios y transmisiones Juegos Champions League 28 de enero

Manchester City vs Galatasaray : 14:00 horas (FOX y FOX One)

Liverpool vs Qarabag : 14:00 horas (HBO Max)

Borussia Dortmund vs Inter de Milán : 14:00 horas (FOX One)

Barcelona vs Copenhague : 14:00 horas (FOX One)

Arsenal vs Kairat Almaty : 14:00 horas (TNT Sports y HBO Max)

Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt : 14:00 horas (FOX One)

Benfica vs Real Madrid : 14:00 horas (FOX One)

Eintracht Frankfurt vs Tottenham : 14:00 horas (FOX One)

Club Brujas vs Olympique de Marsella : 14:00 horas (FOX One)

PSV vs Bayern Múnich : 14:00 horas (FOX One)

Ajax vs Olympiakos : 14:00 horas (FOX One)

Napoli vs Chelsea : 14:00 horas (FOX One)

Mónaco vs Juventus : 14:00 horas (Space y HBO Max)

Union Saint-Gilloise vs Atalanta : 14:00 horas (FOX One)

Athletic de Bilbao vs Sporting Lisboa : 14:00 horas (FOX One)

Pafos vs Slavia Praga: 14:00 horas (FOX One)

Los primeros ocho de la clasificación antes de la Jornada 8 de la Champions League

Arsenal (21 puntos) YA CLASIFICADO

Bayern Múnich (18 puntos) YA CLASIFICADO

Real Madrid (15 puntos)

Liverpool (15 puntos)

Tottenham (14 puntos)

PSG (13 puntos)

Newcastle (13 puntos)

Chelsea (13 puntos)

PSG podría jugar otra vez los playoffs de la Champions League

Asegurar la clasificación automática para los octavos de final de la Champions League no es una gran preocupación para Luis Enrique. El director técnico del PSG confía en que su equipo repita en la final como el año pasado, cuando se coronó por primera vez en el torneo tras golear 5-0 al Inter de Milán.

El PSG recibe Newcastle, con ambos equipos empatados a 13 puntos en el sexto y séptimo lugar de la tabla de la fase de liga, respectivamente.

“Firmaría una derrota o un empate (contra Newcastle) y estar entre los 15 primeros como la temporada pasada si me dices que estaremos entre los 15 primeros y luego ganaremos la Liga de Campeones directamente”, aseguró Luis Enrique en conferencia de prensa.

Una serie de otros equipos están justo detrás del PSG por diferencia de goles, y otros dos clubes tienen 12 puntos, lo que significa que una derrota o un empate en el Parque de los Príncipes podría sacar al campeón defensor de los ocho primeros.

