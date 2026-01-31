UFC 325 EN VIVO: Alexander Volkanovski vs Diego Lopes, horario y dónde ver online gratis la pelea

HOY, sábado 31 de enero, se vivirá el segundo evento de la UFC en 2026 con UFC 325 en vivo de Australia, en donde el peleador local Alexander Volkanovski expone su título de peso pluma ante el brasileño más mexicano del mundo, Diego Lopes.

Este combate es una revancha de lo que se vivió en abril de 2025, cuando los combatientes se enfrentaron en una guerra de cinco asaltos, que terminó con Alexander Volkanovski venciendo a Diego Lopes por decisión unánime, aunque fue muy cerrada la pelea, lo que llevó a la UFC a pactar la revancha.

¿Dónde ver en vivo UFC 325 Alexander Volkanovski vs Diego Lopes?

Alexander Volkanovski vs Diego Lopes es la última pelea de la cartelera estelar, que inicia este sábado 31 de enero a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La podrás ver por la señal de Paramount Plus, que es el único servicio de streaming que pasa las peleas. Por este medio se podrá ver también la cartelera preliminar y las primeras preliminares.

Diego Lopes, de Brasil a Puebla

Diego Lopes es un peleador brasileño, pero que para lograr su sueño de llegar a UFC se mudó a México, en donde incluso abrió una academia; en Puebla, llamada Brazilian Warriors.

Lopes se abrió paso en los circuitos nacionales, hasta ser campeón de LUX, unas de las empresas más importantes de MMA en México y en donde logró captar la atención de la UFC, que primero lo probó en el Dana White’s Contender Series, en donde perdió.

Sin embargo, la promotora lo tenía bien considerado, pues lo llamaron para un debut en corto aviso en donde no decepcionó. Con garra y corazón bien mexicano, Diego Lopes maravilló en sus primeras peleas, respondiendo cada vez que la UFC lo necesitaba.

Así fue como se ganó la oportunidad de tener mejores rivales, como Jean Silva, Brian Ortega, Dan Ige. Su gran chance llegó cuando la UFC le permitió pelear por el título de peso pluma ante Alexander Volkanovski y aunque perdió la primera vez, ahora está convencido que puede ganarle.

