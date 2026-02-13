¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Lasse Gaxiola es el último mexicano en entrar en acción en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Lasse Gaxiola es el último de los cinco mexicanos que entra en acción en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, en los que debuta este sábado 14 de febrero en esquí alpino, disciplina en la que también compite su mamá Sarah Schleper.

El deportista mexicano de 17 años de edad participa por primera vez en el magno evento, y lo hará en el slalom gigante del esquí alpino durante la madrugada en México este 14 de febrero.

¡El esquí alpino mexicano sigue brillando en Milano-Cortina 2026!

Este fin de semana, Lasse Gaxiola se enfrentará a dos carreras emocionantes.

Vamos a apoyarlo con toda la energía: cada descenso es un motivo de orgullo para México.

🧵 pic.twitter.com/AdfTbD2SrH — Embamex Italia (@EmbaMexIta) February 13, 2026

¿Dónde pasan EN VIVO y GRATIS a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno?

El mexicano Lasse Gaxiola tiene su primero de dos descensos en el slalom gigante del esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 a las 3:00 horas del Centro de México de este sábado 14 de febrero. El segundo descenso está programado para comenzar a las 6:30 horas del Centro de la República Mexicana. Vix y Claro Sports transmitirán en vivo y gratis este evento.

Fecha : Sábado 14 de febrero

Hora : 3:00 (Carrera 1 slalom gigante varonil) y 6:30 (Carrera 2 slalom gigante varonil)

Transmisión: Vix y Claro Sports

¿Quién es Lasse Gaxiola?

Lasse Gaxiola es uno de los cinco integrantes de la delegación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Participa en la disciplina de esquí alpino.

El deportista de 17 años de edad es hijo de Sarah Schleper, quien también compite en la justa en la misma disciplina, en un hecho histórico, pues es la primera dupla madre-hijo en una edición del certamen invernal.

Lasse Gaxiola también le debe el gusto y pasión al esquí alpino a su padre Federico Gaxiola, quien era entrenador de su madre Sarah Schleper, quien en Milano-Cortina 2026 representa a México por tercera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

¡MADRUGAMOS ESTE SÁBADO!



Lasse Gaxiola hace su debut en Milano Cortina 2026 en esquí alpino



🪄#LaMagiaDeLosJuegos al instante por @VIX 📲 https://t.co/NGI9qn01tV pic.twitter.com/bV0afg0bdI — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 13, 2026

Lasse Gaxiola se ganó la oportunidad de hacer dupla con su madre en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 luego de que se impuso a Alejandro Cantele en la disputa por el último cupo de México a la cita.

Lasse Gaxiola tiene más eventos programados en Milano-Cortina 2026

Lasse Gaxiola volverá a competir en Milano-Cortina 2026 el próximo lunes 16 de febrero. Ése día, el mexicano entrará en acción en los mismos horarios que este 14 de febrero.

Lasse Gaxiola será el último mexicano que tendrá actividad en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, pues su mamá, Sarah Schleper, tiene su último evento programado el domingo 15 de febrero.

