América golea al Puebla y Raphael Veiga consigue la primera anotación de las Águilas de visita

El América olvidó lo ocurrido ante las Chivas el fin de semana pasado y para la Jornada 7 del Clausura 2026 visitaron la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde sacaron una importante victoria por marcador de 3-0 ante el Puebla, cotejo en el que Raphael Veiga se estrenó como goleador azulcrema.

Todos los 90 minutos, el conjunto de André Jardine tuvo el control del encuentro sobre la Franja, en el que el mediocampista brasileño tuvo su primera titularidad en el cuadro del equipo de Coapa.

A pesar de las múltiples oportunidades de gol en el marco de Ricardo Gutiérrez, el América encontró su primer tanto hasta el minuto 43 de tiempo corrido, cuando Isaías Violante tomó el balón en la banda derecha, se quitó al rival que tenía enfrente para mandar un servicio certero al segundo poste, donde apareció Raphael Veiga para rematar de cabeza dentro del área.

Violante enganchó de gran manera para definir a la red y poner el segundo Azulcrema en el marcador y su primero con esa playera.

Para la segunda parte, las Águilas continuaron manejando los hilos del encuentro e Isaías Violante firmó una gran actuación ante el Puebla al minuto 61 de juego, pues el extremo mexicano recibió la esférica dentro del área, recortó a su rival y con un remate de pierna izquierda consiguió su primer gol de la temporada.

André Jardine realizó algunos cambios y entre ellos estaba el de Víctor Dávila, que sustituyó a Erick Sánchez; movimientos certeros por parte del entrenador brasileño, pues el delantero chileno consiguió el tercer tanto de las Águilas en el cotejo ante el Puebla.

Vinícius Lima fue partícipe de la anotación de Dávila; el mediocampista brasileño, que acaba de llegar al nido de Coapa, bajó la pelota con el pecho en el campo del Puebla y el dorsal ‘11′ de las Águilas remató con una volea al poste más lejano de Ricardo Gutiérrez para festejar su segundo tanto de la campaña.

El cuarto y último tanto de la noche para el América llegó al minuto 87 de tiempo corrido, cuando el recién ingresado Raúl Zúñiga recibió la pelota solo en el campo rival, encaró al portero de la Franja, se lo quitó de encima y definió con el arco abierto para aumentar la ventaja.

Este resultado es muy positivo para los de André Jardine, pues lograron su primer tanto fuera de casa y con la goleada llegaron a siete anotaciones en el Clausura 2026, saliendo del fondo de la tabla de las peores ofensivas.

El siguiente encuentro del América en el torneo local será ante los Tigres de Guido Pizarro, que perdieron en el inicio de la Jornada 7 ante el Pachuca, mientras que el Puebla se medirá al San Luis en la cancha del Alfonso Lastras.

