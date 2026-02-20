Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Cruz Azul vs Chivas; Jornada 7 del Clausura 2026

La Jornada 7 del Clausura 2026 continúa con un duelo clave entre Cruz Azul y las Chivas, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues se enfrenta el primer lugar de la tabla general contra el segundo puesto de la competencia.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito tendrá que derrotar a La Máquina si quieren mantener el invicto y un paso perfecto de siete victorias al hilo, acercándose al récord que consiguieron en el Bicentenario 2010 cuando ganaron ocho encuentros en fila.

El partido se perfila como el más atractivo de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de planteamientos futbolísticos de ambos conjuntos.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX América golea al Puebla y Raphael Veiga consigue la primera anotación de las Águilas de visita

Gracias a todos los Azules que se dieron cita en el hotel de concentración para alentar.



¡Vamos mañana juntos por los tres puntos! 💙 pic.twitter.com/u5zGja9gpr — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 21, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido entre Cruz Azul y Chivas

El partido entre Cruz Azul y Chivas se jugará este sábado, 21 de febrero del 2026, en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en ViX, TUDN y Layv Time.

Fecha: sábado 21 de febrero del 2026

Hora: 21:05

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Layv Time

Posibles alineaciones del Cruz Azul vs Chivas

CRUZ AZUL: Andrés Gudiño, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi, José Paradela, Carlos Rodríguez y Nicolás Ibáñez.

CHIVAS: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando ‘La Hormiga’ González.

Chivas pone en juego su invicto ante el Cruz Azul de visita

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón viene de vencer a los Tigres en casa por marcador de 2-1, mientras que los de Gabriel Milito intentarán seguir en la senda del triunfo para continuar de líderes en la competencia e ir en busca del título en la liguilla.

Este partido también representa la oportunidad para el Rebaño Sagrado de sumar su séptima victoria al hilo y qué mejor que sea ante el segundo lugar de la tabla general, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Clausura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 7 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO