Rondale Moore, receptor de la NFL, fallece a los 25 años de edad y así se dio a conocer la triste noticia

La NFL se encuentra de luto, pues este sábado se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento del receptor abierto Rondale Moore, quien perdió la vida a los 25 años de edad y la noticia se dio a conocer a través de un comunicado que publicó el coach de Louisville Jeff Brohm.

El entrenador en jefe dirigió a Rondale Moore durante su carrera en el futbol americano colegial en Purdue; además, la policía de New Albany, Indiana, informó a WHAS que el receptor abierto que jugó en los Vikings fue encontrado en un garaje con una presunta herida de bala autoinfligida.

Al momento, no hay más información o detalles sobre el fallecimiento de Rondale Moore, noticia que también se dio a conocer por el forense del condado de Floyd, de acuerdo a información de WLKY.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Cruz Azul se convierte en el verdugo de las Chivas al quitarles el invicto en la Liga MX

🚨Rondale Moore former teammate Hollywood Brown posted that Moore had just texted him earlier in the day before he passed away



“Bro ain’t no way brotha you just messaged me few hours ago



Both were teammates with the #Cardinals pic.twitter.com/QhCaC85tVp — NFL Rumors (@nflrums) February 22, 2026

¿En qué equipo estuvo Rondale Moore en su última temporada en la NFL?

Rondale Moore perdió la vida este sábado y fue encontrado sin vida en un garaje, pero el receptor abierto formó parte del roster de los Minnesota Vikings en la última temporada que jugó en la NFL.

“Era un verdadero placer entrenar a Rondale Moore. El máximo competidor que no se acobardaba ante ningún desafío. Rondale tenía una ética de trabajo inigualable. Un gran compañero de equipo que salía adelante en cualquier situación. Todos queríamos a Rondale; nos encantaba su sonrisa y su espíritu competitivo, siempre buscando complacer a todos con quienes se relacionaba. Nuestros pensamientos y oraciones están con Rondale y su familia; lo queremos mucho", comentó el entrenador Jeff Brohm.

Former Purdue star and Minnesota Vikings wide receiver Rondale Moore has passed away at age 25, according to multiple reports. pic.twitter.com/UQWqEE8qlS — Yahoo Sports (@YahooSports) February 22, 2026

Así inicio la carrera de Rondale Moore en la NFL con los Cardinals

Rondale Moore inició su carrera profesional en la NFL en 2021, cuando fue drafteado por los Arizona Cardinals en la segunda ronda de este evento; sin embargo, en sus dos últimas temporadas había sido relegado por las lesiones que cargaba.

Su última temporada fue con los Minnesota Vikings; tuvo participación en la temporada baja y en el campamento de entrenamientos de 2025, antes de sufrir una terrible lesión en la rodilla izquierda que lo alejó por el resto de la campaña cuando intentó devolver una patada de despeje el 9 de agosto.

Lamentablemente, Rondale Moore se perdió la temporada 2024 de la NFL por una dislocación de la rodilla derecha cuando formaba parte de los Atlanta Falcons. En tres campañas con los Cardinals, el receptor fue titular en 23 partidos, logró 135 recepciones, tres anotaciones y 52 acarreos para 249 yardas.

DCO