Aficionado mexicano pierde la vida en una riña previo al partido entre Celaya y Racing de Veracruz

El futbol mexicano se encuentra de luto por la muerte de un aficionado del Celaya a las afueras de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, donde se llevó a cabo el partido entre el Club Celaya y el Racing de Veracruz correspondiente a la Liga Premier.

El presidente del Club Celaya, Cristian Ríos, confirmó que uno de los integrantes de la barra ‘La Demencia’ perdió la vida después del encuentro, pues el partido terminó 4-0 a favor de Racing de Veracruz, pero los aficionados del conjunto local persiguieron y agredieron a los integrantes del grupo de animación del Celaya.

La muerte de un aficionado en la riña entre porras del Racing y el Celaya en Boca del Río sería la primera muerte en el futbol mexicano en peleas entre barras y debería ser motivo suficiente para vetar al Racing de Veracruz de la Liga Premier de la @FMF. pic.twitter.com/sJ3XiU7z3E — Víctor M. Toriz (@VictorToriz) February 22, 2026

La presidenta municipal de Boca del Río habló sobre el tema

Después de los incidentes ocurridos a las afueras de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, donde un aficionado del Celaya perdió la vida por una riña que se suscitó contra la barra de animación del Racing de Veracruz, María Josefina Gamboa, la presidenta municipal de Boca del Río, habló al respecto.

“Con relación a los incidentes que se registraron en el partido de futbol que se disputó en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, cuyo saldo lamentablemente es el de una persona fallecida y varios lesionados, les informó lo siguiente: 1. Lamentamos el trágico deceso del aficionado y enviamos las más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, que cuentan con nuestro apoyo y respaldo”, se puede leer en el comunicado.

Además, la presidenta de Boca del Río aseguró que quiere “dejar muy en claro que no vamos a permitir un incidente o hecho de violencia en el municipio, mucho menos en un evento deportivo”.

#Futbol Confirma Cristian Rios presidente del Club Celaya FC un integrante de La Demencia sin vida en Boca del Rio en Veracruz #LigaPremier

Luego del encuentro contra Racing, tras el marcador de 4-0 los aficionados locales persiguieron y agredieron a la barra del #Celaya… pic.twitter.com/KJJGDdf5bR — agoragto (@AGORAgto) February 22, 2026

Aficionados del Celaya informan la muerte de uno de sus compañeros en redes sociales

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver que el aficionado del Celaya se encuentra tirado en el piso sin playera y a pesar de que ya no daba señales de vida, las personas a su alrededor seguían golpeándolo.

Varios amigos de “Biyik”, como lo llamaban sus allegados, escribieron en sus cuentas de Facebook mensajes de despedida, “En paz descanse Biyik, defendiste los colores de los Toros, hace unas horas estabas disfrutando con la banda, asesinos Racing Veracruz”.

Horas después este suceso comenzó a tomar fuerza por el internet, pues un caso más de violencia se suscitó en el futbol mexicano, por lo que varios aficionados piden que se vete al Racing Veracruz de la Liga Premier de México.

