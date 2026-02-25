Champions League: ¿Cuándo es y dónde ver EN VIVO y GRATIS el sorteo que define los cruces de octavos de final?

Llegaron a su fin los play-offs de la Champions League y el torneo más importante a nivel de clubes ya conoce a los 16 equipos que disputarán los octavos de final, en donde se encuentra el Bodo/Glimt, club que está siendo el caballo negro de la competencia y podría dar otra sorpresa para avanzar a los cuartos de final.

Antes de que se lleven a cabo los compromisos, la UEFA tiene que definir los ocho cruces para la siguiente fase y será este viernes cuando sea el sorteo de la Champions League, en donde los equipos conocerán su camino en busca de llegar a la final que se jugará en Budapest.

Real Madrid confirm their spot in the round of 16 ✅#UCL pic.twitter.com/izeXnLzXUR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026

¿Cuándo es y dónde ver EN VIVO y GRATIS el sorteo de la Champions League?

El sorteo de la Champions League se llevará a cabo este viernes, 27 de febrero del 2026, en la Casa del Futbol Europeo en Nyon, Suiza. El evento de la UEFA comenzará punto de las 5:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports. También estará disponible en Fox One.

Fecha: viernes 27 de febrero del 2026

Hora: 5:00

Lugar: Casa del Futbol Europeo

Transmisión: TNT Sports y Fox One

Do you see your team? 👀



The last 16 is locked in 🔒#UCL pic.twitter.com/dTQAgc6x4N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026

Bodo/Glimt en busca de dar la sorpresa para avanzar a cuartos de final

Después de terminar la fase de liga de la Champions League con dos victorias consecutivas y eliminar al Inter de Milán en los play-offs, el Bodo/Glimt ya se encuentra esperando a su rival para los octavos de final de la competencia y podría ser uno de los candidatos al título.

El conjunto de noruega que está siendo el caballo negro de la competencia podría enfrentarse al Manchester City o al Sporting de Lisboa, aunque ante el equipo de la Premier League ya se vio las caras en la primera fase y el Bodo/Glimt terminó llevándose la victoria por marcador de 3-1.

Cabe recalcar que, el equipo de Kjetil Knutsen no ha regresado a la actividad en su liga doméstica y los últimos cuatro partidos que han disputado fueron de Champions League, así que es un mérito mayor verlos en esta instancia de la competencia.

DCO