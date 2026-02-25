Futbol Internacional

Champions League: ¿Cuándo es y dónde ver EN VIVO y GRATIS el sorteo que define los cruces de octavos de final?

Llegaron los octavos de final de la Champions League y este viernes 27 de febrero se llevará a cabo el sorteo para conocer los cruces de la segunda fase de eliminación

La Champions League definirá los cruces de los octavos de final.
La Champions League definirá los cruces de los octavos de final. Foto: Sitio web Champions League
Diego Chávez Ortiz

Llegaron a su fin los play-offs de la Champions League y el torneo más importante a nivel de clubes ya conoce a los 16 equipos que disputarán los octavos de final, en donde se encuentra el Bodo/Glimt, club que está siendo el caballo negro de la competencia y podría dar otra sorpresa para avanzar a los cuartos de final.

Antes de que se lleven a cabo los compromisos, la UEFA tiene que definir los ocho cruces para la siguiente fase y será este viernes cuando sea el sorteo de la Champions League, en donde los equipos conocerán su camino en busca de llegar a la final que se jugará en Budapest.

¿Cuándo es y dónde ver EN VIVO y GRATIS el sorteo de la Champions League?

El sorteo de la Champions League se llevará a cabo este viernes, 27 de febrero del 2026, en la Casa del Futbol Europeo en Nyon, Suiza. El evento de la UEFA comenzará punto de las 5:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports. También estará disponible en Fox One.

Fecha: viernes 27 de febrero del 2026

Hora: 5:00

Lugar: Casa del Futbol Europeo

Transmisión: TNT Sports y Fox One

Bodo/Glimt en busca de dar la sorpresa para avanzar a cuartos de final

Después de terminar la fase de liga de la Champions League con dos victorias consecutivas y eliminar al Inter de Milán en los play-offs, el Bodo/Glimt ya se encuentra esperando a su rival para los octavos de final de la competencia y podría ser uno de los candidatos al título.

El conjunto de noruega que está siendo el caballo negro de la competencia podría enfrentarse al Manchester City o al Sporting de Lisboa, aunque ante el equipo de la Premier League ya se vio las caras en la primera fase y el Bodo/Glimt terminó llevándose la victoria por marcador de 3-1.

Cabe recalcar que, el equipo de Kjetil Knutsen no ha regresado a la actividad en su liga doméstica y los últimos cuatro partidos que han disputado fueron de Champions League, así que es un mérito mayor verlos en esta instancia de la competencia.

