Champions League: Estos son los posibles cruces de todos los equipos para los octavos de final

El Real Madrid se podría encontrar con el Manchester City en octavos de final.

Acabaron los play-offs de la Champions League y los equipos que lograron avanzar a la siguiente ronda ya se preparan para afrontar los octavos de final de la competencia. Será este viernes cuando los 16 equipos que siguen en pie conozcan al equipo que se enfrentarán en busca de llegar a los cuartos de final de la competencia.

Los últimos equipos en llegar a la siguiente fase de eliminación fueron: Paris Saint-Germain, Galatasaray, Real Madrid, Atalanta, Newcastle, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt y Bayer Leverkusen, mientras que los equipos que consiguieron su boleto a los octavos de final después de terminar la fase de liga fueron: Barcelona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting de Lisboa, Manchester City, Arsenal y Bayern Múnich.

Estos son los posibles cruces de todos los equipos para los octavos de final de la Champions League

El viernes 27 de febrero se llevará a cabo el sorteo de la Champions League para conocer los ocho cruces de los octavos de final, fase en la que podríamos tener grandes encuentros como el Manchester City vs Real Madrid, una vez más en una ronda de eliminación.

Posibles cruces

Paris Saint-Germain vs Chelsea o Barcelona

Newcastle vs Chelsea o Barcelona

Galatasaray vs Liverpool o Tottenham

Atlético de Madrid vs Liverpool o Tottenham

Real Madrid vs Sporting de Lisboa o Manchester City

Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa o Manchester City

Atalanta vs Arsenal o Bayer Múnich

Bayer Leverkusen vs Arsenal o Bayer Múnich

El Bodo/Glimt está siendo el caballo negro de la competencia y podría meterse a los cuartos de final de la Champions League, pues en la fase de liga derrotaron al Manchester City y podrían encontrarse de nuevo en los octavos de final.

Do you see your team? 👀



The last 16 is locked in 🔒#UCL pic.twitter.com/dTQAgc6x4N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026

La Champions League tendrá presencia mexicana en los cuartos de final

La Champions League llega a la fase más emocionante y donde la afición vive momentos llenos de magia, además de presenciar remontadas épicas en cada instancia, pues todos los clubes quieren llegar a la final del torneo más importante a nivel de clubes.

En estos octavos de final, el torneo internacional tendrá presencia mexicana, pues Obed Vargas podría realizar su debut en la Champions League en esta fase, así que la afición azteca estará muy atenta en cada partido del Atlético de Madrid para ver si el mediocampista entra de cambio.

Obed Vargas es el único jugador mexicano en estar en la Champions League en las instancias finales y será un orgullo verlo enfrentarse ante los mejores equipos de Europa.

DCO