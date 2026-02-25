México vs Islandia: Javier Aguirre impresiona a la afición con su alineación para el partido en Querétaro

México se enfrenta a Islandia en su tercer partido amistoso de este 2026, Javier Aguirre aún tiene algunos lugares en la convocatoria final para el Mundial de este año y estos encuentros ayudan al entrenador mexicano a definir a los últimos jugadores que estarán en su equipo durante el torneo de la FIFA.

A comparación del primer llamado de este año, en esta ocasión la Selección Mexicana solo jugará un partido, ante Islandia, en el que Armando González parte como el delantero titular del conjunto Tricolor y el ariete de las Chivas tendrá la oportunidad de llenarle el ojo al Vasco Aguirre para subirse al barco de la Copa del Mundo.

Por otro lado, Javier Aguirre eligió a seis jugadores de Chivas para su once titular, más de la mitad del equipo, así que para las siguientes convocatorias podríamos ver la continuidad de los rojiblancos con el Tricolor.

Los once elegidos para saltar a la cancha esta noche. 💚🤍❤️@adidasmx nos trae la alineación para enfrentar a Islandia.#SomosMéxico



*Publicidad para México* pic.twitter.com/hRMa7Iyaul — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 26, 2026

Alineación confirmada para el México vs Islandia

MÉXICO: Raúl Rangel, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo, Richard Ledezma, Erik Lira, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Armando González y Roberto Alvarado

Querétaro nos recibe con el cariño de nuestra gente y la ilusión intacta por seguir preparándonos rumbo a lo que viene. ✨



Unidos, concentrados y orgullosos de portar estos colores. 🇲🇽



¡Es día de partido y estamos listos! 🙌#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/FnOPYsk2Gm — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 26, 2026

Diego Campillo podría tener sus primeros minutos con la camiseta de México

Diego Campillo es uno de los mejores jugadores de Chivas en este Clausura 2026, además de estar en un momento excelente como defensa central, por lo que se ganó su primera convocatoria con la Selección Mexicana para medirse a Islandia en el Estadio La Corregidora.

El zaguero central del Rebaño Sagrado podría tener sus primeros minutos con la camiseta del Tricolor en el segundo tiempo de este partido, aunque será un poco complicado para él conseguir un lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial del 2026.

Sin embargo, es un gran comienzo de Diego Campillo en la Selección Mexicana, ya que puede ir afianzando un puesto en la plantilla de México para el siguiente proceso olímpico para la edición de 2030.

