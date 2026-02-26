Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tijuana vs Pumas; Jornada 8 del Clausura 2026

La Jornada 8 del Clausura 2026 continúa con un duelo clave entre los Xolos y Pumas, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los pupilos de Efraín Juárez quieren ganar en la frontera norte del país para continuar invictos en el torneo.
Por su parte, los dirigidos por Sebastián Abreu han sufrido en los últimos partidos del torneo local, pues llevan cinco cotejos sin conocer la victoria y de momento se colocan en la onceava posición de la tabla general, además de que su mejor hombre, Gilberto Mora, sigue recuperándose de la pubalgia que viene arrastrando hace un par de meses.
El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por los tres puntos que hay en disputa, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, pues es el encuentro más llamativo de este viernes.
¿Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tijuana vs Pumas?
El partido entre los Xolos y Pumas se jugará este viernes, 26 de febrero del 2026, en el Estadio Caliente, ubicado en Tijuana, Baja California. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox One.
Fecha: viernes 26 de febrero del 2026
Hora: 21:06
Estadio: Caliente
Transmisión: Fox One
Posibles alineaciones del Tijuana vs Pumas
- TIJUANA: Antonio Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Jesús Vega, Iván Tona, Ramiro Árciga, José Rivero, Kevin Castañeda, Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani
- PUMAS: Keylor Navas, Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Robert Morales y Juninho Vieira
Pumas va a la frontera norte a defender su invicto ante el Tijuana
El equipo dirigido por Sebastián Abreu viene de empatar 1-1 con el Mazatlán en casa, un resultado que pone mal parado al equipo tijuanense, pues los Cañoneros son el segundo peor equipo de la campaña, mientras que los de Efraín Juárez intentarán seguir en la senda del triunfo llevándose los tres puntos del Estadio Caliente.
Este partido también representa la oportunidad para los Universitarios de mantener el invicto que llevan después de siete jornadas, cosecha de cuatro victorias y tres empates, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.
El Clausura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 8 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.
