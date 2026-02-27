Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Toluca vs Chivas; Jornada 8 del Clausura 2026

Toluca recibe a Chivas en el Nemesio Diez para la Jornada 8 del Clausura 2026.

La Jornada 8 del Clausura 2026 continúa con un duelo clave entre Toluca y Chivas, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues los Diablos Rojos ponen en juego su invicto ante el líder de la competencia.

Este encuentro pudo haber sido entre invictos de la Liga MX, sin embargo el Rebaño Sagrado perdió su primer cotejo en la fecha pasada ante el Cruz Azul, segundo mejor equipo de la competencia después de siete fechas..

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por los tres puntos que hay en disputada en la Bombonera, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Toluca vs Chivas

El partido entre el Toluca y las Chivas se jugará este sábado, 28 de febrero del 2026, en el Estadio Nemesio Diez, ubicado en Toluca, Estado de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7. También estará disponible en Fox One.

Fecha: sábado 28 de febrero

Hora: 17:00

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Azteca 7 y Fox One

Posibles alineaciones para el partido entre Toluca y Chivas

TOLUCA: Luis García, Diego Barbosa, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo, Marcel Ruíz, Franco Romero, Santiago Simón, Jesús Ricardo Angulo, Pavel Pérez y Paulinho.

CHIVAS: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.

Chivas no gana en el Nemesio Diez desde el 2019

El equipo dirigido por Antonio Mohamed viene de golear al Necaxa 3-0 para seguir invicto en el Clausura 2026, mientras que los de Gabriel Milito intentarán volver a la senda del triunfo, pues en la jornada pasada perdieron 2-1 a manos del Cruz Azul y perdieron el invicto que presumían de seis fechas.

Este partido también representa la oportunidad para que el Rebaño Sagrado vuelva a ganar en el Estadio Nemesio Diez, pues la última vez que lo hicieron fue en 2019 cuando derrotaron 3-1 a los choriceros de visita, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Clausura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 8 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO