Se revelan más detalles sobre la venta del Atlas y cuando podría darse la venta del equipo (VIDEO)

El tema de la multipropiedad en la Liga MX va a ir disminuyendo con la venta del Atlas por parte de Grupo Orlegi, que todavía este Clausura 2026 es dueño de dos clubes, los Zorros y Santos, pero en el verano de este año la empresa dirigida por Alejandro Irarragorri cerrará la venta del conjunto del Guadalajara y ya tienen diversas ofertas en la mesa.

“Atlas ha sido un proyecto que nosotros sabíamos que tenía una temporalidad, que hemos tenido el orgullo y la responsabilidad de gestionarlo durante los últimos siete años, que rompió una brecha de sequía de campeonatos de setenta años, no con un campeonato sino con un bicampeonato, que hoy tiene una estructura fantástica, que tiene infraestructura de primer mundo en la parte de formación. Hoy tenemos que pasar la estafeta a otro grupo que pueda llevarlo a donde Atlas tiene que llegar, es un equipo que tiene una gran afición”, comentó Alejandro Irarragorri.

Alejandro Irarragorri revela quienes son los posibles compradores del Atlas

En la misma entrevista que dio para diferentes medios, el dueño de Atlas y Santos reveló que son tres o cuatro empresas las que están interesadas en comprar a los Zorros, incluida la de José Miguel Bejos, quien es dueño de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol.

“Estamos en el proceso con un banco de inversión estadounidense, con distintos fondos que se han allegado y distintas partes. Conozco muy bien a José Miguel Bejos; es un buen amigo, es un gran empresario. Son una de las partes que están en el proceso, no estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie, y tenemos tres o cuatro grupos, incluido el suyo (el de Miguel Bejos), que está en un proceso más avanzado y en el cual estaremos trabajando de cara al verano”.

Esta venta le puede traer beneficios al Atlas, pues la empresa que adquiera al equipo le inyectará dinero para mantener al club en los primeros puestos, así que llegarían fichajes para la próxima campaña de la Liga MX, pues se tiene presupuestado que la transacción se dé antes de iniciar el Apertura 2026.

En esta tierra nacimos y a ella pertenecemos desde hace 109 años. La historia de Guadalajara y de la AKD, van de la mano, por eso en esta Foto Oficial CL26, rendimos homenaje desde el Museo Cabañas, a una ciudad que es nuestra, junto a abonados y Payito, refuerzo de lujo. ❤️🖤 pic.twitter.com/SVIpRutBsh — Atlas FC (@AtlasFC) January 27, 2026

Atlas se encuentra en posición de liguilla en la Liga MX

A pesar de estar en búsqueda de una empresa que quiera comprar al Atlas, el equipo de Guadalajara está realizando un gran papel en el Clausura 2026 y, con ocho jornadas disputadas en el torneo local, se encuentra en posiciones de liguilla.

Antes de disputar la Jornada 9 del torneo local, los Zorros están en la séptima posición de la tabla general con 13 puntos, cosecha de cuatro victorias, un empate y tres derrotas.

Cabe recalcar que Diego Cocca, el técnico del equipo, salió en conferencia de prensa a decir que ha sido difícil mantener al equipo en un buen nivel con el tema de que los directivos solo buscan la venta del equipo.

