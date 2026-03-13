Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Chivas vs Santos de la Jornada 11 del Clausura 2026

Chivas regresa al Estadio AKRON después de tres visitas consecutivas este sábado 14 de marzo, cuando reciba al sotanero Santos Laguna en la continuación de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Rebaño vuelve a su casa exactamente un mes después de su más reciente juego como local, pues no juega frente a su público desde que el 14 de febrero venció por la mínima diferencia al América en el clásico nacional, en la sexta fecha.

🇫🇷 ¡NOS VEMOS ESTE SÁBADO EN EL @EstadioAKRON! 😍



¡Unidos por ese triunfo en casa! 🙌🏻 pic.twitter.com/E9KAUg5aPl — CHIVAS (@Chivas) March 13, 2026

Santos, por su parte, llega al duelo ante Chivas con la moral en alto después de que en la Jornada 10 consiguió su primer triunfo en el Clausura 2026 tras ganar en la cancha de los Xolos de Tijuana.

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¿En qué canal pasan EN VIVO el Chivas vs Santos?

El partido entre Chivas y Santos se jugará este sábado 14 de marzo, en el Estadio AKRON. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:07 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Amazon Prime.

Fecha : Sábado 14 de marzo

Hora : 17:07

Estadio : AKRON

Transmisión: Amazon Prime

Posibles alineaciones de Chivas y Santos

CHIVAS: Raúl Rangel, José Castillo, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Bryan González, Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

SANTOS: Carlos Acevedo, Emmanuel Echeverría, Bruno Amione, Haret Ortega, Kevin Picón, Javier Güémez, Carlos Gruezo, Luis Gómez, Ezequiel Bullaude, Fran Villalba y Lucas Di Yorio.

Chivas, con saldo positivo ante Santos como local

Las Chivas han derrotado a Santos Laguna en 14 de 32 partidos entre ambos en Guadalajara desde la inauguración de los torneos cortos en el Invierno 1996.

El Rebaño acumula ocho años sin derrota ante el equipo de Torreón en calidad de local, pues los rojiblancos no pierden en la cancha del AKRON a manos de los albiverdes desde la Jornada 4 del Apertura 2018, por marcador de 2-1.

Chivas ganó cuatro de los seis posteriores duelos ante Santos como local, pues los otros dos culminaron igualados.

El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito marcha en la tercera posición del Clausura 2026 con 21 puntos. Los Guerreros son últimos de la tabla con cinco unidades.

EVG