República Dominicana humilla a Corea del Sur y avanza a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol

Austin Wells conectó un jonrón de tres carreras por República Dominicana que dejó a Corea del Sur en el terreno en la séptima entrada por la regla de nocaut del torneo, al colocar la pizarra 10-0 para avanzar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

Los dominicanos, que buscan su segundo título y el primero desde 2013, se enfrentarán el domingo en Miami a Estados Unidos o Canadá por el pase a la final. República Dominicana tiene marca de 5-0 en el torneo, ha superado a sus rivales por 51-10 de manera combinada, con un promedio de .312 al bate y 14 cuadrangulares, que empataron el récord del Clásico Mundial establecido por México en 2009.

Fernando Tatis Jr. impulsó dos carreras y suma 11 remolcadas en el torneo. Está empatado en el tercer lugar en una sola edición, solo por detrás de las 13 de Masataka Yoshida con Japón en 2023 y las 12 de Wladimir Balentien con Holanda en 2017.

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Wells, quien ingresó como reemplazo defensivo al inicio del séptimo episodio, se agachó y conectó un cutter, el primer lanzamiento de Hyeong Jun So, enviando la bola por encima de la parte frontal del segundo nivel de gradas del jardín derecho. Wells nació en Arizona; su madre es de ascendencia dominicana.

Disparó el segundo jonrón para poner fin al encuentro. Fue la segunda vez que los dominicanos dejaron tendidos en el terreno a sus rivales —un cuadrangular de Juan Soto que cerró una victoria 12-1 en la fase de grupos sobre los holandeses.

Con el respaldo de tres carreras en la segunda entrada y cuatro en la tercera, el ganador Christopher Sánchez ponchó a ocho en cinco innings, permitiendo apenas dos imparables.

The swing that sent Team Dominican Republic to the semifinals 😤



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Corea del Sur, que perdió una semifinal en 2006 y la final en 2009, había quedado eliminada en la primera ronda tres veces consecutivas antes de alcanzar los cuartos de final este año.

Vladimir Guerrero Jr. recibió base por bolas ante el derrotado Hyun Jin Ryu y anotó la primera carrera del juego desde la inicial al deslizarse de cabeza en el doble de Junior Caminero a la esquina del jardín izquierdo. Julio Rodríguez siguió con un rodado productor y Tatis pegó un sencillo remolcador.

Soto anotó con el doble de Guerrero en una cuarta entrada de cuatro carreras, en la que se enganchó del brazo del receptor Dong Won Park al deslizarse de cabeza.

DCO