Dónde ver EN VIVO y GRATIS el América vs Mazatlán de la Jornada 11 del Clausura 2026

América y Mazatlán miden fuerzas en el último partido de la Jornada 11 del Clausura 2026.

El América enfrenta al Mazatlán este domingo 15 de marzo en el duelo que marca el desenlace de la Jornada 11 del Clausura 2026, un partido complicado para las Águilas, pues será el primero desde la sensible lesión del portero Luis Ángel Malagón.

A pesar de que el director técnico André Jardine ya había adelantado que para este encuentro el guardameta titular sería Rodolfo Cota, la baja de Malagón es un duro golpe para los capitalinos en la segunda mitad de la Liga MX, en la que pelea por puestos de Liguilla.

¡Nos vemos mañana en el Azulcrema! 👊🔥



J11 ⚔️ América vs. Mazatlán

🎟️ Venta en línea: https://t.co/9NptG3XNgn

🏟️ Taquilla puerta 10 y 15: domingo 15 a partir de las 14:00 horas.

🚨 PROMO 2x1 en zonas específicas.



Cuando vamos juntos, ¡somos más fuertes! 💙🦅💛 pic.twitter.com/VQlGE5Ln8x — Club América (@ClubAmerica) March 14, 2026

El América llega al juego a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes con una cosecha de 14 unidades, cuatro más de las que suma el Mazatlán, que en las últimas jornadas despertó, pese a lo cual se mantiene en la zona baja de la clasificación.

¿En qué canal pasan EN VIVO el América vs Mazatlán?

El partido entre América y Mazatlán se jugará este domingo 15 de marzo, en el Estadio Ciudad de los Deportes. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha : Domingo 15 de marzo

Hora : 19:00

Estadio : Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de América y Mazatlán

AMÉRICA : Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Vinícius Lima, Jonathan dos Santos, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Patricio Salas y Brian Rodríguez.

MAZATLÁN: Ricardo Rodríguez, Jair Alberto Díaz, Facundo Almada, Lucas Merolla, Mauro Zaleta, Sebastian Santos, Said Godínez, Josué Ovalle, Brian Rubio, Edgar Bárcenas y Dudu Teodora.

América, con paso casi perfecto ante Mazatlán

El América tiene marca casi perfecta contra el Mazatlán. De 11 partidos entre ambos clubes, las Águilas salieron con los brazos en alto en ocho ocasiones, a cambio de dos empates y solamente una derrota.

En calidad de local, ya sea en la cancha del Azteca o de Ciudad de los Deportes, los azulcremas tienen récord de cuatro ganados y uno igualado contra los Cañoneros.

El partido contra el Mazatlán se presenta como una inmejorable oportunidad para que el América recobre la confianza, pues viene de triunfos sobre Querétaro y Philadelphia, este último en la ida de octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Los dirigidos por André Jardine buscan hilar victorias por segunda vez en el Clausura 2026, luego de que en las Fechas 4 y 5 derrotaron a Necaxa y Monterrey, respectivamente.

EVG