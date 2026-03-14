Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Querétaro de la Jornada 11 del Clausura 2026

Tigres y Querétaro se enfrentan en el 'Volcán' en la Jornada 11 de la Liga MX.

Tigres intentará dejar atrás la goleada sufrida a manos del Cincinnati en la Concacaf Champions Cup este domingo 15 de marzo, cuando enfrente al Querétaro en la continuación de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los de la UANL reciben a los Gallos Blancos en el Estadio Universitario, donde la semana pasada derrotaron de manera agónica al Monterrey en el clásico regio con un gol de André-Pierre Gignac en tiempo de compensación.

📹 ¡La mira puesta en nuestro partido de mañana en casa!



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Tigres ocupa el sexto puesto de la clasificación en el Clausura 2026 con 16 puntos, por lo que un resultado adverso, combinado con otros, podría dejarlo fuera de zona de Liguilla. Por su parte, el Querétaro es penúltimo con apenas seis unidades.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Tigres vs Querétaro?

El partido entre Tigres y Querétaro se jugará este domingo 15 de marzo en el Estadio Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX, FOX One y a+.

Fecha : Domingo 15 de marzo

Hora : 17:00

Estadio : Universitario

Transmisión: FOX, FOX One y a+

Posibles alineaciones de Tigres y Querétaro

TIGRES : Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Jesús Angulo, Joaquim, Vladimir Loroña, César Araujo, Juan Brunetta, Diego Lainez, Romulo, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.

QUERÉTARO: Guillermo Allison, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bernardo Parra, Carlo García Prades, Santiago Homenchenko, Jhojan Julio, Jaime Gómez, Juan Cázarez, Alí Ávila y Mateo Coronel.

Tigres domina a Querétaro

Tigres le tiene tomada la medida al Querétaro, equipo al que ha vencido en siete de los últimos 10 encuentros entre ambos.

El resto fueron dos empates y solamente un triunfo de Gallos Blancos. Éste último ocurrió en la Jornada 8 del Apertura 2024, en el Estadio Corregidora.

El Querétaro tiene casi una década sin ganar en el ‘Volcán’. No derrota a Tigres a domicilio desde el 19 de noviembre del 2016, cuando se impuso por pizarra de 2-1 en la Jornada 17 del Apertura 2016.

El partido más reciente entre felinos y emplumados en el Estadio Universitario culminó con victoria de 1-0 para los regiomontanos en la Jornada 11 del Clausura 2025.

EVG