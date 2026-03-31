Árbitro del Jamaica contra RD del Congo se lesiona en pleno partido y sale de cambio (VIDEO)

Se jugaba el segundo tiempo extra del encuentro entre Jamaica y República Democrática del Congo cuando las acciones se detuvieron en la cancha del Estadio AKRON porque el árbitro central sufrió una terrible lesión por la cual salió del partido y el cuarto silbante entró al desquite.

A nueve minutos de cumplir los 30 minutos extras, Facundo Raúl Tello Figueroa se paró cerca del área de RD del Congo y comenzó a tomarse la parte posterior de la rodilla. Los jugadores pidieron la entrada de las asistencias médicas para que apoyaran al silbante central.

Tras las revisiones, afortunadamente Facundo Tello salió por su propio pie del campo de juego, aunque no pudo seguir y el cuarto árbitro se preparó para impartir justicia en el tiempo restante del encuentro.