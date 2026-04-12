¡SE LE ABRE LA PIERNA! La escalofriante lesión de un futbolista en Países Bajos al que casi se le ve el hueso (VIDEO)

El partido de la Eredivisie entre el Fortuna y el NAC Breda no inició de la mejor forma, pues antes de que cayeran los goles, uno de los futbolistas en el campo, Lewis Holtby, recibió una dura entrada por parte de un defensa rival que le abrió la piel por completo.

Holtby fue a disputar un balón cerca del área con Justin Hubner; sin embargo, el defensa entró con los tachones por delante y terminó contactando con la espinilla del futbolista afectado, dejando una abertura considerable en la piel de Lewis Holtby, aunque en el video se puede ver que no traía espinillera.

Al final, Lewis Holtby fue retirado del campo por la terrible lesión que sufrió; en su lugar entró Mohamed Nassoh para continuar el compromiso en la cancha del Fortuna Sittard Stadion.

Lewis Holtby'i , Justin Hubner feci sakatlıyor. https://t.co/TV2O5Muibh — ZGO (@benvarkeen) April 12, 2026

Lewis Holtby mandó un mensaje en sus redes sociales tras su lesión

Lewis Holtby salió de inmediato del partido para dirigirse al hospital más cercano del estadio, pues claramente el futbolista necesitaba algunas puntadas para poder cerrar la herida, la cual se veía escalofriante en la transmisión.

El futbolista alemán subió una imagen en sus redes sociales donde aparece su pierna con una venda adhesiva y escribió el siguiente mensaje: “Algunas puntadas, volveré enseguida. Gracias por los mensajes”.

El futbolista del NAC Breda estará fuera algunas semanas en lo que su herida cierra y los doctores le quitan los puntos; además, después tendrá que tener una rehabilitación para que esa zona de su pierna se recupere por completo.

Lewis Holtby manda mensaje tras su lesión. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo vuelve a jugar el NAC Breda en la campaña?

El NAC Breda se encuentra peleando por la salvación en la Eredivisie, pero perdieron a una de sus piezas importantes por lesión y ahora deberán afrontar lo que resta de la campaña en busca de no descender.

El próximo encuentro del equipo de Lewis Holtby será el 25 de abril del 2026, cuando reciban en casa al Ajax, el quinto puesto de la tabla general en la liga local de Países Bajos.

Mientras que su último compromiso en la campaña será el 17 de mayo, cuando se midan al AZ Alkmaar del mexicano Mateo Chávez, un encuentro que podría ser vital para este club si logran subir posiciones en la clasificación.

DCO