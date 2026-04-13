Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs LAFC y América vs Nashville SC, Cuartos de final de vuelta Concacaf Champions Cup

El Cruz Azul tiene que remontar tres goles de desventaja ante el LAFC en la Concacaf Champions Cup este martes 14 de abril, cuando el América tiene la localía de su lado para imponerse al Nashville SC en el inicio de los partidos de vuelta de la ronda de cuartos de final de la justa regional.

La Máquina perdió 3-0 ante Los Ángeles FC en el encuentro de ida, un duelo en el que el club de la MLS jugó al contragolpe y aprovechó yerros de los cementeros para traerse una buena ventaja al juego de vuelta, a realizarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Por su parte, las Águilas igualaron 0-0 contra los de Tennessee, que se meten al renovado Estadio Azteca en busca de goles, pues un empate con anotaciones les daría el boleto a las semifinales de la Concacaf Champions Cup, lo que consumaría el primer fracaso del semestre para los dirigidos por André Jardine.

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¿En qué canal pasan Cruz Azul vs LAFC y América vs Nashville SC?

Los partidos Cruz Azul vs LAFC y América vs Nashville SC se juegan este martes 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc y en el Estadio Azteca, respectivamente. El balón comenzará a rodar a las 19:00 y 21:30 horas, de manera respectiva.

Transmisión Cruz Azul vs LAFC

Fecha : Martes 14 de abril

Hora : 19:00 horas

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: FOX y FOX One

Transmisión América vs Nashville SC

Fecha : Martes 14 de abril

Hora : 21:30

Estadio : Azteca

Transmisión: FOX y FOX One

¡Águilas! Los esperamos en el partido de Vuelta contra Nashville. 🦅🔥



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Posibles alineaciones de Cruz Azul y LAFC

CRUZ AZUL : Kevin Mier, Amaury García, Erik Lira, Willer Ditta, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Omar Campos, Jorge Rodarte, Agustín Palavecino, José Paradela y Gabriel Fernández.

LAFC: Hugo Lloris, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Eddie Segura, Sergi Palencia, David Martínez, Mark Delgado, Timothy Tillman, Son Heung-Min, Denis Bouanga y Mathieu Choiniere.

Posibles alineaciones de América y Nashville SC

AMÉRICA : Rodolfo Cota, Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Patricio Salas.

NASHVILLE SC: Brian Schwake; Andy Najar, Jack Maher, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting, Patrick Yazbek, Matthew Corcoran, Warren Madrigal, Hany Mukhtar, Cristian Espinoza y Sam Surridge.

América, con cuentas pendientes en Concacaf Champions Cup

El título de la Concacaf Champions Cup ha sido el gran pendiente del América en la última década, y ni con André Jardine en el banquillo ha podido levantar el trofeo de la región.

Las Águilas se estancaron en los cuartos de final de la pasada edición tras caer a manos del Cruz Azul. Y una temporada antes, en la 2023-2024, fueron eliminados por el Pachuca en semifinales.

Cruz Azul y su bicampeonato, en riesgo

El Cruz Azul afronta la actual edición de la Concacaf Champions Cup con la mira puesta en coronarse por segundo año en fila en el certamen, pero el 3-0 sufrido a manos del LAFC en Estados Unidos pone en riesgo el objetivo de los dirigidos por Nicolás Larcamón.

La Máquina está obligada a conseguir una hazaña o remontada histórica si quiere mantener vivo el sueño del bicampeonato y del doblete, pues también apunta a lo más alto en el Clausura 2026 de la Liga MX.

EVG