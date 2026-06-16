¿Quién es Michelle Peters, la esposa de Tim Payne?

Tim Payne es uno de los nombres más sonados en esta Copa Mundial de Futbol, pues el futbolista neozelandés pasó de ser el jugador menos conocido del torneo a tener millones de seguidores en menos de dos meses, y su esposa siempre lo ha apoyado.

Luego de que un creador de contenido argentino realizara una campaña para poner a Tim Payne en los ojos del mundo, este al parecer incluso se unirá al futbol del contienente americano, pues existen rumores de que se sumará al Club Olimpia de Paraguay.

Este lunes dos de las selecciones que más han dado de qué hablar en este mundial se enfrentaron, pues se llevó a cabo el partido entre Nueva Zelanda e Irán, mismo que terminó en un empate 2-2.

⚽🔥 Irán y Nueva Zelanda protagonizaron un auténtico duelo de ida y vuelta que terminó 2-2, con emociones hasta el final.



Ambas selecciones rescataron un punto en un partido vibrante de la fase de grupos. 🌍https://t.co/Z3amARwQK0 #FutbolInternacional #Irán #NuevaZelanda pic.twitter.com/5IIBbkTBWE — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 16, 2026

¿Quién es Michelle Peters?

Michelle Peters es una neozelandesa de 32 años de edad que se mantiene con un perfil bajo; sin embargo, al aparecer junto al futbolista que ahora reconocido mundialmente todos comenzaron a preguntarse quién era.

Michelle es una fotógrafa profesional que cuenta con un emprendimiento llamado Serenity Films, en el que se dedica principalmente a cubrir eventos especiales y bodas en Nueva Zelanda; sin embargo, habla español con fluidez.

Esto se debe a que, pese a que la fotógrafa nació en Lower Hutt y su padre de Nueva Zelanda su madre es de Costa Rica, por lo que incluso ahora sus piblicaciones cuentan con descripción en español e inglés.

En enero del 2025 Michelle Peters anunció que tenía “un pequeño Payne en su panza”, pues ambos se encontraban en espera de su primer hijo, quien apareció por primera vez en redes hasta diciembre del mismo año.

Luego de que Tim Payne alcanzara una gran popularidad principalmente en latinoamérica, Michelle Peters publicó un video en el que aparece cantando una canción en español en la que mencionan a su esposo.

“Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios! Tim nunca entenderá el humor latinoamericano pero para eso me tiene a mí, gracias por adoptarlo Latam, y darle tanto amor. Me lo cuidan mucho” se lee en la publicación.

Los seguidores de la fotógrafa incluso le han comenzado a pedir que cuente la historia de cómo es que ella y Tim Payne se conocieron, y le preguntan si discute en español con el neozelandés para que este no le entienda.

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