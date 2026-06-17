El ‘Cucho’ Hernández: ¿cuál es su nombre completo y en dónde juega?

El partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán terminó con un marcador 3-1 a favor de los cafeteros, con un gol de cabeza de Jáminton Campaz que cerró el encuentro al filo del minuto 90+8.

Sin embargo, el remate no hubiera sido posible sin una decisiva asistencia del “Cucho” Hernández, quien tras caer y rodar en el césped se puso de pie para hacer bailar a un rival y facilitar, con un centro desde la línea de cal, el tercer tanto de la noche del conjunto colombiano.

Si quieres saber lo que significa tener “🥚🥚” solo mira al Cucho Hernández 😌 pic.twitter.com/exg0juuVaL — Astropoeta ✨ (@JuliettaParra) June 18, 2026

El ‘Cucho’ Hernández ¿cuál es su nombre completo?

El “Cucho” Hernández, de 27 años, es un futbolista originario de Pereira, Colombia. Su nombre completo es Juan Camilo Hernández Suárez.

¿En dónde juega el ‘Cucho’ Hernández ?

“Cucho” Hernández juega como atacante con el dorsal 19 en el club español Real Betis Balompié, al que llegó en febrero de 2025 desde la MLS, tras un paso por el Columbus Crew de los Estados Unidos, al que le pagaron alrededor de 16 millones de dólares.

El pasado 25 de mayo, el técnico Néstor Lorenzo lo incluyó en la lista definitiva de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de Futbol de 2026 con la Selección de Colombia, cuadro en el que también porta el número 19 en la espalda.

Según Transfermarkt, el valor de mercado del colombiano es de 18 millones de euros, cifra que ha mantenido desde el Columbus, con el que se coronó campeón de la MLS Cup 2023 y de la Leagues Cup 2024; además fue nombrado el MVP de la MLS Cup 2023.

Cucho” Hernández se ha mantenido sin devaluaciones tras concretar su traspaso a LaLiga con el Real Betis. El delantero colombiano acumula más de una década como futbolista profesional, luego de debutar en 2015 con apenas 15 años . A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de:

Deportivo Pereira, el club de su ciudad natal

América de Cali

S. D. Huesca

R. C. D. Mallorca

Getafe C. F.

Watford

Cucho, convocado por la @FCFSeleccionCol para la disputa del próximo Mundial 🇨🇴



¡Enhorabuena, @CuchoHernandez ! 👏 pic.twitter.com/nl4Ojz9fLE — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 25, 2026

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