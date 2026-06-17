República Checa vs Sudáfrica: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego del Grupo A de la Copa del Mundo 2026

República Checa y Sudáfrica ponen en marcha la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026.

Tras caer derrotadas en su debut por el Grupo A de la Copa del Mundo 2026, las selecciones de República Checa y Sudáfrica están obligadas a sumar cuando se enfrenten este jueves 18 de junio en Atlanta, en el duelo con el que se pone en marcha la segunda jornada del certamen tripartita.

Los Bafana Bafana disputaron el partido inaugural del torneo de la FIFA contra México, pero terminó el encuentro celebrado en el Estadio Azteca con nueve elementos tras las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane.

Last training session before the trip from Dallas to Atlanta ahead of the match against 🇿🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/VB9woKOECN — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 16, 2026

Los checos, por su parte, se mantuvieron fieles a su estilo pragmático y directo, basándose en las jugadas a balón parado para crear peligro frente a Corea del Sur. Se adelantaron en el marcador gracias a un cabezazo de Ladislav Krejci a la salida de un saque de banda, pero acabaron perdiendo 2-1.

¿Dónde pasan EN VIVO el Sudáfrica vs República Checa?

El partido entre Sudáfrica y República Checa, correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, se jugará este jueves 18 de junio en el Estadio Atlanta. El balón comenzará a rodar en punto de las 10:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva por la señal de ViX.

Fecha : Jueves 18 de junio

Hora : 10:00

Estadio : Atlanta

Transmisión: ViX

Posibles alineaciones de Sudáfrica y República Checa

REPÚBLICA CHECA : Matej Kovar, Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek, Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick.

SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena, Bongokuhle Hlongwane, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi Y Lyle Foster.

The players make their pledge: to leave it all on the pitch and to do their best to make South Africans proud. 🇿🇦⚽️ Now, it’s your turn. They need the unwavering backing and support of the entire nation behind them. Let’s stand united! 💚💛🇿🇦

One Team. One Nation. BafanaPride. 🔥… pic.twitter.com/yHqBqa2re6 — Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 18, 2026

Sudáfrica quiere dejar atrás derrota en la inauguración

Sudáfrica juega el Mundial por primera vez desde que lo organizó en 2010 y nunca ha superado la fase de grupos en sus tres participaciones anteriores. Contra México, poco indicaba que esa estadística estuviera a punto de cambiar.

El seleccionador Hugo Broos no podrá contar con Sphephelo Sithole y Themba Zwane, expulsados, y podría optar por volver a su habitual sistema de cuatro defensas en lugar del de cinco que utilizó contra México.

“Ahora que hemos visto el nivel de esta competición, volveremos más fuertes”, afirmó el capitán y portero Ronwen Williams. “Nos prepararemos con aún mayor intensidad y seguiremos trabajando duro. Todavía nos quedan dos partidos importantísimos”, subrayó.

República Checa sabe que es vital vencer a Sudáfrica

República Checa ha esperado aún más tiempo que Sudáfrica para tener su oportunidad en el Mundial, ya que su última participación se remonta a hace 20 años.

Su último partido de la fase de grupos será contra México en el Estadio Azteca, por lo que este segundo encuentro será el principal objetivo del elenco europeo para sumar tres puntos y tener una oportunidad real de seguir con vida en la Copa del Mundo 2026.

“Contra Sudáfrica tenemos que hacerlo bien”, afirmó el defensa Jaroslav Zeleny. “Probablemente México será un rival más difícil, así que tenemos que darlo todo en el partido contra Sudáfrica y asegurarnos de todas las formas posibles de ganarlo”, agregó.

EVG