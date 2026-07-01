¿Quién es Yoane Wissa de República Democrática del Congo? Altura, padres, edad, equipos…

El delantero Yoane Wissa de República Democrática del Congo ha destacado en el Mundial luego de ser considerado un héroe durante el partido que disputaron contra Uzbekistán, pues incluso fue reconocido como el mejor jugador de dicho partido.

Luego de que se terminara el partido contra Uzbekistán, Yoane Wissa envió un mensaje para las personas de su país, recordando que la situación difícil que están atravesando y asegurando que quieren la paz.

Este 1 de julio República Democrática del Congo se enfrenta a Inglaterra en el Estadio Atlanta, y durante este partido se determinará cuál selección es la que pasará a octavos de final.

Yoane Wissa 2nd goal in DR Congo vs Uzbekistan FIFA World Cup game pic.twitter.com/cKFyJt2ycR — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) June 28, 2026

¿Quién es Yoane Wissa de RD Congo?

Yoane Wissa nació el 3 de septiembre de 1996 en Épinay-sous-Sénart , Francia; actualmente tiene 29 años de edad, mide 1.76 metros y juega como delantero o extremo izquierdo en el Newcastle United de la Premier League.

Este 2026 forma parte del equipo de la República Democrática del Congo en su debut mundialista, y con el doblete que logró anotar contra Uzbekistán se convirtió en un héroe para el país.

Yoane Wissa reconoció que Inglaterra sería un contrincante difícil, y en entrevista con la FIFA dijo que ellos se ganaron “ el derecho de enfrentarnos a ellos, por eso tengo muchas ganas de que llegue ese partido”, expresó el delantero Amamos a nuestro país y a nuestra selección. Lo hicimos por nuestro pueblo”.

La carrera profesional de Wissa comenzó desde llos 7 años cuando era portero del club juvenil local Épinay-sous-Sénart, en donde después fue mediocampista hasta llegar a la posición que actualmente tiene dentro del campo.

Los equipos en los que ha estado Yoane Wissa son los siguientes:

Lorinet en 2018

Brentford del 2021 al 2025

Newcastle United desde finales del 2025

Selección de República Democrtática del Cong en 2020 y 2026

La velocidad, potencia, y habilidad para presionar en la línea de ataque de Yoane Wissa lo han llevado a ser uno de los integrantes más destacados de su selección; además, hasta el momento cuenta con un total de 39 goles en la Premier League junto a Bryan Mbeumo.

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