¿De dónde son Guillermo Alvarado y Julia Hernández? Los padres de Roberto ‘El Piojo’ Alvarado

Roberto ‘El Piojo’ Alvarado es una de las figuras de la Selección Mexicana que destacan en el Mundial 2026, lo que ha generado gran curiosidad por parte de la afición sobre la vida privada del integrante de las Chivas.

¿De dónde son los papás de ‘El Piojo’ Alvarado?

El hijo de Julia Hernández y Guillermo Alvarado nació en Salamanca, Guanajuato en septiembre de 1998. Comenzó a jugar fútbol desde los siete años de edad y dio sus primeros pasos en el equipo Xidoo, dirigido por un entrenador popular en la región conocido como el Segue.

Es poco lo que se sabe de la vida privada de sus padres, aunque es conocido que ambos son mexicanos.

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“Tuve la fortuna de conocer al señor Anastasio Gutiérrez, que en ese tiempo era secretario de SUTERM aquí en Salamanca. Él fue quien nos abrió las puertas del Cerrito (centro recreativo ubicado en Salamanca, Guanajuato), para entrenar más organizadamente y nos convertimos en la escuela de futbol SUTERM. Ahí comenzó la historia de las infantiles con Roberto, el Piojo””, comentó el papá de Alvarado.

“Tácticamente, es ordenadísimo. Es esa disciplina que él tiene, esa atención que presta a las cosas importantes de su trabajo. Indudablemente eso le ha dado la oportunidad de estar ahí como titular”, apuntó su papá.

Aseguró su madre que fue entonces que le dieron el apodo de Piojo a su hijo: “Él se lo puso (el apodo). Él solo nos pidió que se le pusiera así y tan es así que ya no se lo quiso quitar. Vio que toda la gente, todos los papás, por ejemplo, ya no le gritaban Roberto, le gritaban: ‘Piojo, Piojo’. Fue una etapa también de su vida muy marcada”, señaló Julia Hernández.

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ONCE charló con los papás de Roberto Alvarado, quienes nos contaron cómo fue el camino del mediocampista hasta llegar a la Copa del Mundo.



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