Este 19 de julio se ha vivido un partido cardiaco para los aficionados de ambas selecciones, pues después de los más de 120 minutos que se jugaron en Estados Unidos se definió a la Selección que se llevará la Copa del Mundo este 2026.

Argentina y España disputaron un partido extendido para llevarse la Copa durante esta final, y pese a que ambos equipos iban 0-0 durante los 90 minutos de este encuentro, La Roja se llevó en gane con un gol anotado durante la segunda mitad de los 30 minutos agregados.

Mientras que los albicelestes buscaban ser bicampeones para contar con cuatro Copas en su registro, el equipo ibérico llevará la segunda Copa a su país en la historia del Mundial, pues la única que habían ganado hasta el momento fue la de Sudáfrica 2010.

😱🇪🇸 De la euforia a la desilusión en cuestión de segundos. La afición española pasó de celebrar el gol en el tiempo extra a lamentar su anulación, en una de las jugadas más dramáticas de la gran final



📹: @AyalarAlejandro#Mundial #Futbol #CDMX #Final pic.twitter.com/xvBHDE8Gyr — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 19, 2026

Datos sobre la Copa del Mundo

El trofeo que condecorará a la Selección ganadora de este 2026 es una Copa con las siguientes características:

Mide 36.8 centímetros de algo

Pesa 6.175 kilogramos de oro datado en 18 quilates

Tiene una base de malaquita semipreciosa

Tiene un costo estimado entre los 250 mil y 300 mil dólares

Su valor histórico eleva su precio, pues ha sido valuada en hasta 30 millones de dólares

Esta Copa fue otorgada por primera vez en la edición de 1974 del Mundial que se jugó en Alemania Occidental, y esta fue la que sustituyó el trofeo Jules Rimet que se dio por última vez en 1970 a Brasil en México.

La Copa del Mundo que conocemos actualmente fue la elegida entre 53 trabajos que fueron presentados a la FIFA, por lo que el trabajo del italiano Silvio Gazzaniga es el que se llevará La Roja a España este 2026.

En 2005 se realizó la última restauración del trofeo, por lo que la FIFA decidió que después de esta no se prestará la Copa original al equipo ganador del Mundial, por lo que la Selección Ganadora recibe una réplica idéntica.

La base de la Copa del Mundo contiene los nombres de todas las selecciones que han ganado este trofeo desde la primera vez en 1974 hasta la eidicón de este 2026, año en el que se entregará por decimocuarta vez este premio, y la segunda vez que España se lo lleva.

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