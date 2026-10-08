¿Canelo vs Mbilli puede cambiar de sede o hasta cancelar para proteger a los peleadores?

Saúl 'Canelo' Álvarez en uno de sus más recientes combates

Se anunció la cartelera completa para la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli, pero al parecer la velada corre riesgo por los recientes ataques y bombardeos a Riad, ciudad de Arabia Saudita en donde se realiza la función pactada para el 31 de octubre.

La pelea corre riesgo de cambiar de fecha, sede y, en el peor de los casos, hasta cancelarse por los conflictos en Oriente Medio. Recientemente hubo bombardeos y ataques con drones dirigidos específicamente al aeropuerto internacional, que provocaron la cancelación inmediata de vuelos.

El medio UHN Plus compartió imágenes de los ataques al aeropuerto de Riad. Informan que fueron orquestados por rebeldes hutíes, respaldados por el régimen iraní. Además de las afectaciones en los vuelos, se evacuaron a decenas de personas.

Por lo pronto no hay cambios en la programación dentro de los anuncios oficiales, pero medios internacionales dicen que los promotores de la velada ya apartaron la T-Mobile Arena de Las Vegas para el 21 de noviembre.

En un principio el Canelo se iba a medir a Mbilli el 12 de septiembre, pero se canceló esta fecha porque el mexicano tuvo problemas en su recuperación de una lesión y temas personales que no lo dejaron tener un campamento completo de entrenamiento.

No parece que la función de boxeo en Riyadh deba seguir adelante… https://t.co/bkTG8vTUw6 — FLACA (@mariale_esp) October 8, 2026

¿Cuál es la cartelera para la pelea de Caneo y Mbilli?

Canelo vs Mbilli-Título mundial supermedio CMB

Jaime Munguía vs Nikita Zon-Título mundial supermedio WBA

Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra-Título mundial pluma WBO

Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov-Título mundial vacante superligero IBF

David Picasso vs Carl Martin

Reito Tsutsumi vs Raymundo Rojas

Sultan Almohammed vs Erick Villegas

Bek Nurmaganbet vs Marcos Vázquez

Carlos Emiliano vs Flavius Biea

Bryan León vs Héctor Aguirre

La cartelera entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli tendrá a cuatro mexicanos peleando por campeonato, pues además del cetro mundial de las 168 libras que disputa el tapatío, los connacionales Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado buscarán salir de Arabia Saudita como monarcas.

El Canelo buscará arrebatarle el título mundial de peso supermedio a Christian Mbilli este 31 de octubre. La función se realiza en Riyad, Arabia Saudita, en donde la temática de la cartelera es México vs El Mundo, pues en total se han anunciado a 10 púgiles aztecas.

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