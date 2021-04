AMÉRICA: Dos pilares del club ya fueron vacunados para representar al Tri en Tokio

Aún faltan cuatro meses para que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero algunos atletas ya han sido vacunados contra el COVID-19 y los futbolistas no han sido la excepción, pues en esta ocasión recibieron la primeros dosis dos pilares del América.

Se trata del portero Guillermo Ochoa y del delantero Henry Martín, quienes de acuerdo a información de otros medios son del agrado de Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana Sub 23, por lo que fueron al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR) para que los inocularan.

Ambos elementos del América están incluidos en la prelista de 50 futbolistas que mandó la Federación Mexicana de Futbol al Comité Olímpico Mexicano.

Publicación de América Monumental Foto: Twitter de América Monumental

No obstante, el hecho de que Ochoa (35 años) y Martín (28 años) ya hayan sido inmunizados no significa que ya sea un hecho que van a reforzar al Tricolor Sub 23 en la justa veraniega, pues la lista definitiva de convocados se dará a conocer a finales de junio, tres semanas antes de que arranquen los Juegos Olímpicos.

La Selección Mexicana Sub 23 logró su boleto a Tokio 2020 tras coronarse el mes pasado en el Preolímpico de Concacaf, certamen en el que derrotó a República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, además de que en la final igualó con Honduras, conjunto al que superó en penaltis.

te puede interesar AMÉRICA: Filtran la lista de jugadores que no seguirán en el equipo el siguiente torneo

¿Cómo les ha ido a Ochoa y Martín en el Guard1anes 2021?

En lo que va de la actual campaña de la Primera División del balompié nacional, Memo Ochoa ha disputado 13 de los 15 cotejos que ha afrontado el equipo dirigido por Santiago Solari, en los cuales ha permitido siete anotaciones.

Por su parte, Henry Martín, quien milita con los de Coapa desde el Clausura 2018, suma seis goles con los capitalinos, siendo el mejor de las Águilas en dicho rubro.

Las víctimas del originario de Mérida, Yucatán, en lo que va del semestre han sido Santos, Querétaro, Tijuana, León y Chivas, conjunto al que le anotó dos tantos el pasado 14 de marzo en el clásico nacional.

EVG