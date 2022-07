Cristiano Ronaldo pide a gritos su salida del Manchester United y una de sus más grandes es opciones es regresar a España, pero no precisamente con el Real Madrid, el "equipo de sus amores", sino todo lo contrario... Barcelona sería su nueva casa.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, reconoció que cenó con el representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, y aseguró que no pueden descartar a nadie, haciendo referencia a un posible arribo del portugués.

"Es cierto que cené con él, pero no puedo descartar a nadie, eso no aporta nada a nuestros intereses. No concretaré lo que me ofreció Mendes, siempre es interesante hablar con él porque te sitúa en cómo está el mercado", dijo tras la presentación de Kessie.

Méndez no es solamente representante de Cristiano Ronaldo, sino que tiene una gran cantidad de futbolistas, por lo que no precisamente se reunieron para hablar del tema CR7.

"No tenemos prisa aunque sabemos que no nos podemos retrasar mucho porque podríamos no llegar a tiempo con los jugadores apalabrados, no venderemos si no estamos obligados. Vamos a competir por todas las competiciones y tendremos un equipo más competitivo. Haremos más fichajes en cuanto tengamos la capacidad de hacerlo. Le pido al aficionado que crea", añadió.

Los refuerzos del Barcelona para 2022-2023

El Barcelona reforzó su mediocampo y defensa tras oficializar el lunes los fichajes de Franck Kessié y Andreas Christensen.

Ambos jugadores acababan de finalizar contratos con sus anteriores clubes y serán presentados esta semana.

Kessié, centrocampista marfileño de 25 años, había militado en el Milan desde 2017 y pactó con el Barcelona hasta junio de 2026. El contrato incluye una cláusula de rescisión de 522 millones de dólares.

Christensen, de 26 años, recién terminó el vínculo con Chelsea. Su contrato también es hasta 2026 e incluye la misma cláusula de rescisión de Kessié.

daho