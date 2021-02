El exportero español Iker Casillas recibió su botella personalizada de Budweiser por todos los goles que le anotó Lionel Messi en los clásicos entre Barcelona y Real Madrid.

"¡Ya creía que no llegaban! 😉, pero aquí está mi botella personalizada @Budweiser, enhorabuena Messi por tu record con el gol 644. Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265... Buen partido, buen empate y lo mejor, que nunca más me volviste a marcar!", escribió en Instagram y Twitter Iker Casillas, quien en agosto pasado anunció su retiro oficial de las canchas.

Dicha publicación la aprovechó Gerard Piqué, defensa del Barcelona, para burlarse y trollear a Casillas, a quien tuvo como compañero en la Selección de España, al recordarle todos los tantos que Messi le metió con los culés durante una época en la que los catalanes dominaban al conjunto merengue.

"Iker, supongo que no te caben todas las botellas en casa, envíame alguna si eso…", fue el polémico comentario del zaguero del Barcelona.

Casillas no se quedó callado y le respondió que sus burlas se deben a que tiene demasiado tiempo de sobra.

"Tienes demasiado tiempo libre!! Entre youtubers, el equipo de futbol, y las declaraciones que haces… tendrás que recuperarte, ¿no? Cara dura". reviró Casillas, de 39 años, a la provocación del futbolista del Barcelona.

Por último, Piqué le pidió al también exguardameta del Porto que lo busque si necesita con las cajas de Budweiser.

"Es verdad que estoy desbordado últimamente, pero si necesitas ayuda descargando todas las cajas de cerveza cuando te lleguen, pégame un toque y te echo una mano", fue la última respuesta del defensa del Barcelona.

Con el Barcelona, Lionel Messi le anotó 17 goles a Iker Casillas entre 2007 y 2015.

