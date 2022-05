Bayern Múnich: Robert Lewandowski rompe el silencio y define su futuro; "se acabó..."

Robert Lewandowski, delantero polaco, dejo atrás los rumores y definió su futuro en el Bayern Múnich, club alemán en donde se ha convertido en uno de los mejores goleadores del mundo.

Lewandowski comentó desde la concentración con su Selección: "No me gusta estar en esta situación. Mi etapa en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera allí, basado en lo que hemos podido ver en las últimas dos semanas".

Ante esto, medios internacionales indican que el destino del goleador estaría en España, específicamente en el Futbol Club Barcelona: "No veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern. La mejor solución es una salida. Espero que no me retengan".

Lewandowski espera que el Bayern Múnich no lo retenga

Lewandowski hizo hincapié en que espera que el Bayern Múnich no lo retenga, para que su salida del club campeón de Alemania sea fácil, además, el atacante considera que el club bávaro es una institución seria.

Robert está concentrado con la Selección de Polonia para la UEFA Nations League del próximo 14 de junio, fecha en la que espera poder más información sobre su futuro: "Tras la competición tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern".

