BOX: "Barbie" Juárez pide igualdad en el pugilismo y compara sueldo del "Canelo"

Mariana "Barbie" Juárez es una de las mejores boxeadoras en la historia de México y en el mes de la mujer no dejó pasar desapercibido que los pugilistas varones tienen un mejor salario que las mujeres y puso como ejemplo las ganancias de Saúl "Canelo" Álvarez.

"He hecho lo doble del 'Canelo' y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje", dijo la "Barbie" en entrevista con Publimetro.

La originaria de la Ciudad de México resaltó que ella no vive en una colonia de altos costos, ni maneja carros último modelo y mucho menos cuenta con seguridad privada para que la cuide.

"Pero bueno vivimos en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Coloso de Santa Úrsula, y manejo un Hondita. Yo me cuido, no necesito guardaespaldas, no creo que alguien quiera meterse conmigo", comentó.

¿Cuándo regresa a pelear "Barbie" Juárez?

Luego de la primera pelea entre la "Barbie" Juárez y Yulihan "Cobrita" Luna, las emociones quedaron calientes tras la controversial declaración de Mariana, en donde aseguraba que había "algo raro" en los guantes de Luna.

La boxeadora de 41 años de edad dio a conocer que ya se prepara de cara al gran combate, en compañía de sus entrenadores y de su hermana, aunque aún no hay fecha para el combate.