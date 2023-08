Box: 'Canelo' Álvarez, buscado por una mamá para que la ayude a pagar el medicamento de su hijo de dos años

Vanessa, una madre chilena, recurrió a las redes sociales para solicitarle al boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez que la apoye a financiar el tratamiento médico de su hijo, quien padece una enfermedad degenerativa llamada atrofia muscular espinal.

En un video que publicó en redes sociales, la madre de Emiliano, quien apenas tiene dos años de edad, comienza platicándole a Álvarez Barragán el duro padecimiento de su pequeño.

"Hola don Canelo, mi nombre es Vanessa y él es mi hijo Emiliano tiene un año ocho meses y él tiene una enfermedad degenerativa llamada atrofia muscular espinal. Es una enfermedad rara y muy catastrófica", dice Vanessa al principio del clip.

Apelando al altruismo por el que ha sido conocido a lo largo de su carrera el 'Canelo' Álvarez, la madre chilena le cuenta lo difícil que ha sido para ella conseguir el dinero para el medicamento que requiere su niño, por lo que le pide que la apoye para que pueda reunir los 2.1 millones de dólares que necesita.

"Yo he luchado día y noche para poder conseguir el medicamento que el necesita para seguir viviendo, para mejorar su calidad de vida, pero no he podido, es mucha plata, son 2.1 millones de dólares, es un medicamento que vale lo mismo en todos lados porque lo hace solo un laboratorio", comentó Vanessa.

¿Qué es la atrofia muscular espinal?

La atrofia muscular espinal (AME) es un grupo de enfermedades genéticas que daña y mata las neuronas motoras.

Las neuronas motoras son un tipo de célula nerviosa de la médula espinal y la parte inferior del cerebro. Controlan el movimiento de los brazos, piernas, cara, pecho, garganta y lengua.

Conforme las neuronas motoras mueren, los músculos comienzan a debilitarse y atrofiarse. El daño muscular empeora con el tiempo y puede afectar el habla, caminar, comer y la respiración.

'Canelo' Álvarez le rompe las ilusiones a su hija

Saúl "Canelo" Álvarez es actualmente el boxeador mexicano más popular y ganador, por lo que todos los ojos están puestos en su profesión y en su vida diaria. En días pasados circuló una entrevista en la que se le cuestiona sobre el deseo que tiene su hija mayor, Emily Cinnamon, de ser modelo o actriz.

De manera contundente, el pugilista tapatío reconoció que a él no le gustaría que se dedicara a la farándula o que estuviera muy relacionado con los medios de comunicación, pues prefiere que sea deportista.

"Pues no debutó como modelo, más (bien) modeló ahí un vestido para Jalisco. A mí no me gustaría, no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista, igualmente va a estar envuelta en medios porque, pues es deportista ¿no?", declaró en entrevista con Telemundo.

EVG