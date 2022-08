BOX: Dmitry Bivol es forzado a pelear ante el mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez

Luego de estar buscado la pelea por meses, al boxeador mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez se le presentó la oportunidad de pelear ante el ruso Dmitry Bivol por el campeonato de peso semicompleto de la AMB.

Y es que al Asociación Mundial de Boxeo (AMB) está catalogando la pelea entre el "Zurdo" y Bivol como mandatoria, pues el primer clasificado de la organización es precisamente el mazatleco.

Pero por lo que parece el ruso no se quiere medir ante el mexicano, pues Dmitry le pidió a la AMB permiso para medirse ante Joshua Buatsi, sin embargo, el organismo rector del boxeo se negó y demanda que el nacido en Kirguistán exponga su faja ante Gilberto Ramírez.

Si Dmitry Bivol se niega a pelear ante el mexicano la AMB le retiraría su campeonato mundial, mismo que defendió con éxito ante Saúl "Canelo" Álvarez hace unos meses.

BOX: "Canelo" explica el motivo de su derrota ante Bivol

A meses de su derrota ante Dmitry Bivol en su primera pelea de box del 2022, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez explicó la razón de su caída contra el ruso.

"He visto la pelea dos o tres veces, veo que me cansé, quise intentar hacer algo, pero mi cuerpo no me respondió. A nadie le gusta perder", aseveró el tapatío en conferencia de prensa.

CANELO ÁLVAREZ BUSCA REVANCHA CONTRA DMITRY BIVOL



Saúl Álvarez declaró que su cuerpo no respondió en la batalla ante Dmitry Bivol, que perdió por decisión unánime además de aceptar que ha visto que ha visto dos veces su pelea contra Dmitry Bivol para poder analizar qué pasó. pic.twitter.com/XBSIaMfsDJ — Entre Murallas (@campmurallas) June 28, 2022

Álvarez Barragán ahondó en su respuesta para Fight Hub TV, donde reconoció que no entrenó como lo venía haciendo anteriormente, lo que lo llevó a sufrir la segunda derrota en 17 años de carrera en el box.

"Perdí porque así son las cosas. Me cansé y eso fue todo. No pude entrenar como lo hacía normalmente. Confío en que tendré mi oportunidad otra vez. No estoy llevando dieta vegana o algo así. Tampoco estoy sobre entrenado. Insisto, no quiero poner excusas", agregó.

