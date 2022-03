BOX: ¡CON TODO! GGG explota contra Saúl "Canelo" Álvarez; "es poco profesional"

De los combates de box más duros que afrontó Saúl "Canelo" Álvarez fueron sus dos entregas ante GGG y ante la posibilidad de una trilogía, el púgil kazajo calificó al mexicano de "poco profesional".

"Canelo" comentó que, de hacerse la tercera pelea, la rivalidad con Gennady Gennádievich Golovkin será personal, declaraciones que no le cayeron nada bien al boxeador europea y comentó que de su parte no tiene ningún problema con el tapatío.

I’M BACK! 👑

✅ WBC Super Middleweight Champion

✅ WBA Super Middleweight Champion

✅ Ring Magazine Super Middleweight Champion#CaneloSmith #TheP4PKingIsBack@CANELOTEAM pic.twitter.com/dQjrwXWcQZ — Canelo Alvarez (@Canelo) December 20, 2020

"En primer lugar, no hay mala sangre de mi parte, no me lo tomo como algo personal, pero él dice que sí ¿Dónde ha estado después de nuestra segunda pelea? Eso es poco profesional, es demasiado bajo que un peleador describa su enfoque de una pelea de esa manera", aseguró GGG para The Sun.

La trilogía "Canelo" vs GGG no está asegurada

La primera pelea entre Saúl Álvarez y GGG terminó con un empate, pero muchos expertos y aficionados creen que el "Canelo" perdió. El segundo combate fue victoria para el mexicano.

"Es prematuro tener una discusión. Esperemos hasta mayo, esperemos hasta que nuestras peleas hayan quedado atrás, entonces podemos discutir y tendremos una mejor comprensión de lo que está pasando", añadió el kazajo.

Para poder ver otro choque entre el boxeador mexicano y el europeo, primero, ambos deben ganar en sus próximos combates; "Canelo" debe superar Bivol el 7 de mayo y GGG tiene que imponerse a un peligroso púgil japonés como lo es Ryōta Murata el 9 de abril.

Ante su regreso a los ensogados, Gennady Golovkin comentó: "estoy emocionado de volver al ring. También estoy emocionado de tener la fuerza suficiente para seguir demostrando boxeo de calidad a mis fanáticos. Así que seguirán viéndome en el ring".

