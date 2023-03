Caso Dani Alves: Joana Sanz y el mensaje con el que hace oficial el fin de su relación con el futbolista

La modelo española Joana Sanz hizo oficial el fin de su relación con el futbolista brasileño Dani Alves por medio de una carta que escribió de su puño y letra, misma que compartió en sus redes sociales.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", se lee en una parte de la misiva de Sanz.

Pese a revelar que ya no será la pareja del exjugador de Pumas, la modelo originaria de Tenerife señaló que seguirá acompañando a Alves en este difícil momento y que nunca dejará de amarlo, pero que se ama más a sí misma y por eso tomo la decisión de poner fin a la relación sentimental que duró poco menos de ocho años.

"Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", concluye la carta de Joana Sanz.

La ruptura se da dos meses después de que Dani Alves fue detenido en Barcelona, España, después de que una mujer lo acusó de agresión sexual.

Por este motivo, el campeón olímpico con Brasil en Tokio 2020 se encuentra recluido en el centro penitenciario de Brians 2 ubicado en Barcelona, España.

Joana Sanz sacaría canción contra Dani Alves

Dolida por la aparente infidelidad de Dani Alves, Joana Sanz, esposa del futbolista brasileño, le lanzó un dardo en redes sociales al exintegrante de Pumas en el que sacó a colación la canción que Shakira sacó contra su expareja Gerard Piqué.

"Viendo que Shakira tiene un nuevo tema y yo aún no saqué ninguno", escribió la modelo española en una de sus historias de Instagram, dejando entrever que eventualmente escribiría un tema tras lo ocurrido con el jugador sudamericano.

EVG