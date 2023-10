Directivo de la Selección de España arremete contra Jennifer Hermoso; filtran conversación de WhatsApp

El diario español El Mundo ha tenido acceso a una serie de mensajes de WhatsApp que exponen parte del conflicto entre el director de la Selección Española Varonil, Albert Luque, y una jugadora del equipo femenil.

El directivo español viajó a Ibiza en intento de persuasión para que Jennifer Hermoso saliera a declarar a favor de Luis Rubiales, con el fin de que se terminara el lío mediático respecto al beso no consensuado; sin embargo, la jugadora del Pachuca declinó esta solicitud.

En estos mensajes, entre el director de la selección masculina y una amiga cercana de Hermoso, quien había mediado en el intento de encuentro; Luque critica en términos muy duros la postura de la centrocampista, pues insiste en que la '10' tenía el poder de aliviar una de las principales preocupaciones de Luis Rubiales; además, reprocha la falta de compasión de la jugadora y le augura un castigo en la vida por su negativa.

"Me parece tan injusto, tan injusto, lo que se le está haciendo a Luis (Rubiales). Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenni... Tan poca empatía y humanidad...un simple gesto de quitarle a una persona un marrón más grande de su vida, sabiendo ella que hay mala fe 0...", refirió 'el torero'.

Es importante destacar que Albert Luque enfrenta en la actualidad una imputación por parte de la Audiencia Nacional debido a un presunto delito de coacciones a Jennifer Hermoso, relacionado con el intento de que la jugadora afirmara públicamente que el beso que recibió del ex presidente de la RFEF, tras la final del Mundial femenino, fue consentido.

Albert Luque expresa su frustración

Según los mensajes obtenidos por El Mundo, Albert Luque se sintió decepcionado y traicionado debido a la negativa de Jennifer Hermoso a cumplir con lo que él consideraba un compromiso acordado.

"¿No recibir al director deportivo de la RFEF y amigo dos minutos?, ¿No recibir al director deportivo de la RFEF y amigo dos minutos? No se merece nada por la poca humanidad que tiene... Cada uno le da con el tiempo lo que se merece", explotó el magnate.

⭐️ ¡26 ᴅᴇ sᴇᴘᴛɪᴇᴍʙʀᴇ ᴅᴇ 2023!



😍 El día que la Selección volvió a batir un récord de asistencia y entregó el trofeo de 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢 a la afición.



🤗 ¡Gracias, Córdoba!#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/iKDUzloTXY — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 27, 2023

La jugadora involucrada respondió de una manera muy cordial, sin embargo, le cuestionó al representante de la Selección Varonil Mayor su forma de expresarse de la campeona del mundo, si la había descrito como una amiga de muchos años.

"Siento si el resultado no es el que te hubiera gustado pero esto se ha escapado tanto que a mí personalmente se me escapa de las manos. Te expliqué que no te vio porque estaba muy afectada por todo y la presión que tiene encima y que no quería que afectara a vuestra amistad"

No te dije que no se iba a pronunciar, te dije que su agencia se iba a encargar de esto Jugador de la Selección de España

