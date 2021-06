EUROCOPA: Horario y en qué canal VER EN VIVO los partidos de hoy 21 de junio

La Jornada 3 de la Eurocopa sigue su marcha y hoy 21 de junio se disputarán cuatro partidos que arrojarán más clasificados a los octavos de final del certamen continental.

Hasta el momento hay tres equipos que ya se instalaron en la siguiente ronda: Italia es el principal favorito para levantar el título, por lo mostrado en la fase de grupos; Gales y Holanda ya también lo acompañan en los octavos.

Hora: 11:00

Canal: Sky Sports y Blue To Go

Hora: 11:00

Canal Sky Sports y Blue To Go

Hora: 14:00

Canal: Sky Sports y Blue To Go

Hora: 14:00

Sky Sports y Blue To Go

Ucrania vs AustriaMacedonia del Norte vs Países BajosRusia vs DinamarcaFinlandia vs Bélgica