Kings League: Iker Casillas y su increíble presentación en el torneo (VIDEO)

El exportero español Iker Casillas es la nueva gran estrella de la Kings League y este fin de semana sorprendió a todos con su increíble presentación.

La leyenda del Real Madrid emuló a un ángel para aparecer en escena ante las atentas miradas de Gerard Piqué e Ibai Llanos, quien se encargó de compartir en sus redes sociales el video del espectacular momento.

Esta increíble presentación fue para dar a conocer en el Chup Chup Kings que Iker Casillas se integra al equipo 1K FC.

Clip del año. pic.twitter.com/KaUIKMCTmB — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) February 18, 2023

El exarquero merengue es precisamente el presidente del 1K FC, donde sustituirá en el arco a Ricardo López en el partido contra el Porcinos FC.

Un ingrediente especial que tendrá el encuentro entre el 1K FC y el Porcinos FC es que el streamer Ibai Llanos tirará un penalti en el que intentará vencer al campeón mundial en Sudáfrica 2010.

Ibai Llanos se burla de Piqué

Durante un evento de la Kings League, el streamer Ibai Llanos se burló de Piqué y le recordó que los árbitros ayudaban al Barcelona cuando él era jugador, lo que causó que se enfrascaran en una pequeña discusión.

"¿El árbitro es buen árbitro o es de los que te pitaba a ti época Guardiola?", preguntó Ibai, a lo que el exdefensor del Barca comentó: "En la época Guardiola éramos tan superiores", y antes que pudiera seguir con su respuesta fue interrumpido.

"Pero bueno, el día que no eras superior te echaban un cable. Te decían; 'no te preocupes Geri'", indicó el creador de contenido español. Piqué, para cerrar el tema contestó: "No quiero abrir este tema porque podríamos estar horas".

EVG