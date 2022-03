LIGA MX: La desgarradora historia de violencia de Guillermo Ochoa y su familia en Querétaro 

Guillermo Ochoa, portero del América, reveló que junto a su familia sufrió un desagradable momento en Querétaro, antes de los violentos hechos que se vivieron en la Jornada 9 de la Liga MX en el partido entre Gallos Blancos y Atlas.

El portero de las Águilas recordó cuando fue al Estadio Corregidora y le toco una experiencia que calificó como algo "no agradable", además aseguró que los hechos entre las barras de los emplumados y los Zorros ya se venían anunciando.

"Me ha tocado vivir este tipo de casos, justamente en el estadio del Querétaro saliendo de un partido junto con mi familia, con mis padres y por supuesto que no fue algo agradable. (gente) Golpeando el auto, los vidrios, rompiendo el espejo lateral, entonces esto ya venía sucediendo de tiempo atrás, no se hablaba mucho de los casos, se hacían mucho de la vista gorda", compartió el guardameta de la Selección Mexicana.

América y Chivas empatan en el clásico de la Liga MX

Chivas no aprovechó el hombre de más con la que jugó la mayor parte del segundo tiempo ante el América y el clásico nacional acabó en empate en el Estadio Akron, en actividad de la Fecha 10 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

La primera de peligro fue de Chivas al minuto 19, cuando Alexis Vega mandó un pase al centro del área, aunque el esférico ya había abandonado el terreno de juego.

Pese a la inferioridad numérica, el América no se cayó anímicamente, si bien el Rebaño Sagrado seguía manteniendo la posesión de la redonda. Ángel Zaldívar fue amonestado por un infracción sobre Diego Valdés al minuto 81, jugada en la que el jugador de los visitantes también llegó tarde al balón.

Finalmente el gol no llegó y el América salió de la última posición de la tabla general de la Liga MX, ahora con siete puntos y superando en diferencia de goles al colero Mazatlán, mientras que Chivas llegó a 12 unidades.

aar