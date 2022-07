Liga MX: Rafa Márquez le da con todo al formato de la competencia y al nivel de la Selección Mexicana (VIDEO)

Una de las voces con más peso en el futbol mexicano sin duda alguna es la de Rafael Márquez, la leyenda de la Selección Mexicana y del Barcelona, no se guardó nada y le dio con todo al formato de la Liga MX y al nivel que tiene el Tricolor.

En una entrevista en España con MisterChip el excapitán de la Selección de México, reconoció que el formato que actualmente maneja la Liga MX no ayuda mucha ya que no hay competencia y cualquiera puede calificar.

"Coincido y concuerdo contigo (Mister Chip), pues como bien tú lo dices no ayuda mucho en la competencia y hay muchas posibilidades que cualquiera pueda ser campeón y hay muchas variantes en las plantillas en el tema económico, también. Pero es verdad que si no inicias bien tienes tiempo para recuperarte, ya que existe ese dichoso repechaje que casi la mitad puede jugarlo y entonces no es demasiado competitivo porque ademas hay una multa para el que quede último y penúltimo ya que no hay descenso ni ascenso y es algo muy cómodo y que no ayuda a subir los niveles de los equipos", dijo el excentral.

También resaltó que las cosas son así, pues así le conviene a los que manejan el futbol mexicano, pero que lamentablemente eso se ve reflejado en la Selección.

"Es lo que hay, es lo que produce y lo que ellos quieren y el resultado siempre lo he dicho que está en el nivel de la selección que tenemos", destacó.

Rafa Márquez firmó hasta 2024 como DT del Barça B

El Barcelona anunció a través de sus redes sociales que el mexicano Rafael Márquez será el nuevo entrenador de su filial.

“El FC Barcelona y Rafa Márquez han llegado a un acuerdo para su incorporación como entrenador del Barça Atlètic en las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2024”, se puede leer en el comunicado.

El exdefensa central mexicano firmó un contrato hasta 2024, con la firme idea que forme nuevos talentos para que puedan llegar al primer equipo que actualmente dirige otra leyenda como Xavi Hernández.

daho