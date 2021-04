Neymar revela a qué se dedicará cuando se retire como futbolista

El brasileño Neymar fue el futbolista más destacado en el duelo de vuelta de cuartos de final de Champions League entre PSG y Bayern Múnich y solamente los postes impidieron que anotara.

El jugador originario de Mogis das Cruzes, Sao Paulo, tiene 29 años de edad, de los cuales los últimos 12 los ha vivido en las canchas.

Por lo mismo, el retiro de Neymar como futbolista aún luce lejano. Sin embargo, el exfutbolista del Barcelona ya tiene claro a qué se dedicará cuando cuelgue los botines, señalando que será jugador de póker.

"Es verdad, es una de las cosas que más amo. Me siento muy a gusto y creo que después de jugar al futbol podré hacer torneos, viajar para jugar en aquellos en los que siempre he querido participar y nunca he podido por mi agenda. Me veo haciéndolo porque llevo mucho tiempo jugando, he estado jugando casi todos los días y trato de aprender más y más", declaró Neymar en entrevista con el portal francés CNews.

Ney, quien actualmente es uno de los embajadores de PokerStarts, recordó que su pasión por el póker comenzó durante el Mundial de 2014, que se llevó a cabo precisamente en Brasil.

"Comencé a jugar durante la Copa del Mundo de 2014. Durante la competencia jugaban muchos jugadores y acabé aprendiendo a jugar con ellos. Miré desde fuera y luego me interesé, pensé que era genial la forma en que jugaban y terminé enamorándome del póker con el paso de los años", comentó.

¿Desde cuándo juega Neymar en el PSG?

Neymar llegó a las filas del PSG en la Campaña 2017-2018, luego de haber estado cuatro temporadas con el Barcelona.

Hasta la fecha, Neymar cosecha 10 títulos con el conjunto galo: 3 ligas, 3 Supercopas de Francia, 2 Copas de la Liga de Francia y 2 Copas de Francia.

EVG