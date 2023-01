PELÉ: Enrique Alfaro propone cambiar el nombre del Estadio Jalisco en honor a O'Rei

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, propuso cambiar el nombre del Estadio Jalisco en honor al exfutbolista brasileño Pelé, quien falleció el pasado 29 de diciembre a los 82 años de edad.

En su cuenta de Twitter, Alfaro publicó una encuesta al respecto, en la cual puso tres opciones como nombre para el recinto donde juegan como locales Atlas y Leones Negros, todos esos en homenaje a O'Rei.

"Voy a enviar una propuesta a Clubes Unidos de Jalisco para que uno de los estadios donde Pelé construyó su legado lleve su nombre", escribió el gobernador de Jalisco, quien propuso como nombres las alternativas Estadio Jalisco Rey Pelé, Estadio Rey Pelé y Estadio Edson Arantes do Nascimento Pelé.

La cancha del Jalisco fue en la que Pelé y Brasil disputaron todos sus compromisos en el Mundial de México 1970 con excepción de la gran final contra Italia, que se llevó a cabo en el Estadio Azteca.

Tras la muerte de la leyenda brasileña, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio a conocer que mandaría una petición a los países para que uno de sus estadios lleve el nombre del exgoleador.

Hija de Pelé comparte últimas fotos de su papá en el hospital

A dos semanas del fallecimiento de Pelé, Kely Nascimento, hija mayor del exfutbolista brasileño, compartió en redes sociales las últimas imágenes de su padre en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde perdió la vida el pasado 29 de diciembre.

Kely Nascimento publicó 10 fotos en su cuenta de Instagram de los últimos 10 de O'Rei en el nosocomio en compañía de sus seres queridos.

"Sé que cuidar a Pelé es un honor, pero también sé que la gente no entiende la presión debilitante y la carga que conlleva el privilegio de cuidar a un Rey. Desde médicos hasta limpiadores, no solo lo cuidaron con una deferencia y cariño que no podía imaginar, sino que también nos cuidaron, con una paciencia y tolerancia que no puedo explicar", señala una parte del mensaje de la hija de Pelé.

