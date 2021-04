PUMAS: Agarrón entre Iturbe y periodista deportivo que se vuelve viral (VIDEO)

Juan Manuel Iturbe no ha tenido el rendimiento esperado en Pumas y su fuerte carácter lo tiene en problemas, pues tras responderle al periodista deportivo Pablo Carrillo en su cuenta de Twitter, la directiva podría ponerle un castigo interno al jugador.

Pablo Carrillo publicó en su cuenta personal y oficial que Iturbe es un petardo a lo que el atacante de los Pumas respondió con insultos por la misma vía, pero minutos más tarde eliminó el mensaje.

"Lillini saca a @FacundoWaller que no existió en el partido y mete al petardo de @Juan_iturbe93 que no hace una, así ni el empate...", escribió el periodista, a lo que Iturbe le respondió: "cierra el cu... viejo pelo....".

El periodista resaltó que Iturbe aún no se da cuenta de la institución que representa y que los Pumas pertenecen a la Máxima Casa de Estudios.

Cuando no hay argumentos en la cancha, sólo quedan las ofensas... https://t.co/4g8EKrh28L

Los Pumas no pasan por un buen momento y atrás quedaron las glorías de Andrés Lillini al frente de los universitarios, pues en el actual torneo Guard1anes 2021 no están ni en lugares de repechaje.

Con 13 puntos se ubican en el sitio 14 y aunque aún faltan algunos partidos para conocer a los invitados a la Fiesta Grande, si Pumas no suma de tres en sus duelos restantes no podrá calificar a la Liguilla.

Necaxa vs Pumas

Jornada 14

Estadio Victoria

9/abril/2021

19:30 horas

Jornada 15

Estadio Olímpico Universitario

18/abril/2021

12:00 horas

Jornada 16

Estadio Cuauhtémoc

23/abril/2021

19:30 horas

Jornada 17

Estadio Olímpico Universitario

2/mayo/2021

21:00 horas

Pumas vs TigresPuebla vs PumasPumas vs América