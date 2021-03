LIGA MX: Andrés Lillini aclara fake news acerca de su salida de Pumas

Andrés Lillini, entrenador de Pumas, desmintió categóricamente la fake news que señaló que había dejado la dirección técnica del club felino luego de la derrota ante Chivas en el desenlace de la Jornada 8 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX.

Lillini, quien está al frente de Pumas desde el pasado Guard1anes 2020 de la Liga MX, negó que la directiva auriazul le hubiera comunicado algo al respecto.

"De que dejé de ser el técnico, no, no, por lo menos de parte mía no. Ni comuniqué nada ni me dijeron nada. No hace falta que los zopilotes empiecen a revolotear, que se queden tranquilos los agentes. Yo me haré a un lado si los jugadores no tienen actitud", aseguró el argentino en conferencia de prensa después de que el cuadro de la UNAM sumó su quinta derrota en la actual campaña de la Liga MX.

Sin embargo, el timonel de los Pumas reconoció que el equipo capitalino se ha quedado corto y que no puede darse el lujo de ocupar el penúltimo puesto de la Liga MX.

"La evaluación a mitad de torneo es mala. Estamos en el fondo de la tabla, un lugar que la institución no merece y nosotros somos los responsables de que esté ahí", subrayó el timonel del subcampeón de la Liga MX.

Andrés Lillini en conferencia de prensa posterior a la derrota de Pumas ante Chivas. Foto: Twitter de Carolina Luna

Periodistas creen en fake news de salida de Lillini

"El Club Universidad, A.C., informa que ha decidido separar del cargo de Director Técnico a Andrés Lillini. Agradecemos el trabajo y la dedicación que mostró a lo largo del tiempo que estuvo al frente del primer equipo y les deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros", fue el falso comunicado de Pumas que circuló en redes sociales después de la caída de Pumas contra Guadalajara en el cierre de la Fecha 8 de la Liga MX.

Guillermo Schutz, Ángel García Toraño y Gustavo Mendoza fueron algunos de los periodistas que cayeron en el falso comunicado del subcampeón de la Liga MX, mientras que el director técnico José Luis Sánchez Solá, actual comentarista en ESPN, leyó la falsa información en el programa "Futbol Picante".

En ESPN el Chelís hizo un "avísenme" o un Pedrito Sola, como quieran verlo con el presunto despido de #Lillini. 🤡 pic.twitter.com/6aNRzCKsha — DANIEL ROSAS (@DanielRosasH) March 1, 2021

EVG