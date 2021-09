Sembrando Campeones: Proyecto inspirado en generar medallistas olímpicos

El gusto y la pasión por los deportes motivaron a Carlos Caudillo, Diego González y Luis Javier Pavón para fundar Sembrando Campeones, un proyecto inspirado en generar más atletas exitosos en México y medallistas olímpicos.

En los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, México cosechó cuatro medallas, todas de bronce, lo que derivó en la actuación más floja de la delegación nacional en el magno evento desde Atlanta 1996.

Por ello, estos jóvenes buscan con esta plataforma ayudar a que los deportistas nacionales tengan todas las herramientas necesarias a su alcance para tener éxito en competencias internacionales.

Una alternativa para ser protagonistas

En los últimos siete Mundiales de futbol, México fue eliminado en octavos de final. El famoso quinto partido (la ronda de cuartos de final) sigue siendo imposible fuera del país (solamente se logró en México 1986). Y en cuanto a preseas doradas en Juegos Olímpicos, el país acumula 13 en 22 participaciones.

“Sembrando campeones nace de tres jóvenes involucrados en el deporte y después de ver varias competencias en las que México no destacada, surge la pregunta de siendo más de 120 millones de mexicanos, ¿cómo es posible que no tengamos un 11 ideal y no pasemos a un quinto partido, no traigamos más medallas de oro? Y este proyecto trata de buscarle solución a este conflicto y llevarlo a un nivel mucho más alto”, comentó Carlos Caudillo al respecto en exclusiva con La Razón.

La plataforma nació en diciembre de 2020 y cada semana ofrece a la gente un podcast, que consiste en una entrevista con algún atleta olímpico.

“El primer podcast salió en diciembre pasado, nos aceptó una incubadora (Rocket-U), con la que empezamos a trabajar en el proyecto principal, que es una plataforma deportiva que conecta a deportistas con todos los medios necesarios para su desarrollo, es decir nutriólogos, psicólogos deportivos, fisioterapeutas, entrenadores, academias, próximamente becas deportivas con instituciones, patrocinios, apoyo deportivo”, indicó Caudillo.

Prisca Alcaraz, Edson Ramírez, Ángel Martínez, Horacio Nava, Luisa Wilson, Michel Muñoz, Lino Muñoz y Stefanía Aradillas son algunos de los deportistas a los que Caudillo y los otros dos emprendedoras han entrevistado.

Medallistas olímpicos en 2028, meta a mediano plazo de Sembrando Campeones

Caros Caudillo, quien estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas, mencionó que el objetivo de Sembrando Campeones a mediano plazo es que algunos de los deportistas que se una a la plataforma se suba al podio en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“El próximo objetivo sería que a deportistas que formemos e impulsemos mediante la plataforma los veamos consiguiendo una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sabemos que el talento existe y que el apoyo lo estamos consiguiendo”, concluyó.

El Consejo Mundial de Boxeo, Dojo Xhunashi, Binen Hockey Club, Núcleo Deportes y Línea Olímpica son los aliados que hasta el momento tiene Sembrando Campeones.

