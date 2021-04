TIGRES: Ricardo Ferretti anuncia que comenzará a dar conferencias presenciales

Uno de los nombres más sonados en la última semana es Ricardo "Tuca" Ferretti, quien no pasa un buen momento al frente de los Tigres y muchos aficionados ya piden su salida para que se refresque el equipo.

Como ya es costumbre, todos los lunes mientras los Tigres juegan el torneo, el "Tuca" da conferencia de prensa y en esta ocasión dio a conocer que a partir de la próxima semana recibirá a la prensa de manera presencial en el Estadio Universitario.

"La siguiente semana será aquí, presencial, tienen que traer su comprobante de que no están contagiados. Papelito habla", comentó el "Tuca" en relación a que los reporteros necesitarán presentar que están libres de COVID-19.

En tono broma aseguró que no sabía que era la previa del Clásico Regiomontano y resaltó que quiere verle la cara a todos para que ahora sí se puedan decir sus verdades.

"Ni sabía que era la previa del Clásico, quiero verles la je..., que me hablen de frente cabro...", añadió.

"Tuca" explota contra comentarios hacia "Diente" López

La polémica que se desató entre "Tuca" Ferretti y su relación con algunos de sus futbolistas provocó que timonel explotara en conferencia de prensa asegurando que a quién no le guste ahí están las puertas.

"Para mí es normal que me mienten la ma..., que me griten cosas, que me pidan que ponga a fulano cuando ya hice los cambios, que tengan preferencia por un jugador y me estén chin... y chin.... Aparte, mi madre ya se murió ya ni me afectan las mentadas", destacó el entrenador.