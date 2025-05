Corona Capital 2025: Fechas, precio, posibles artistas en el cartel...

El festival Corona Capital 2025 se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año en la Ciudad de México. Aunque aún no se ha anunciado oficialmente el cartel, los rumores y filtraciones han generado gran expectativa entre los fanáticos.

Una de las sorpresas más comentadas es la posible participación de Justin Bieber. La especulación comenzó cuando apareció un enlace titulado “Corona Capital | Justin Bieber” en su página web oficial, aunque fue eliminado poco después. Este detalle ha encendido la euforia entre sus seguidores mexicanos, quienes esperan con ansias su regreso al país.

En ediciones anteriores, el Corona Capital ha contado con la presencia de artistas de renombre internacional. Por ejemplo, en 2024, el cartel estuvo encabezado por Green Day, Shawn Mendes y Paul McCartney, y se presentaron destacados grupos como Queens of the Stone Age, Empire of the Sun, Iggy Pop, Beck, The Mars Volta, The Vaccines, St. Vincent, Jorja Smith, Travis, Tyla, Nothing But Thieves, Porter Robinson, Sophie Ellis-Bextor, The Magic Numbers, Zimmer90, entre otros.

Aunque aún no se han confirmado los artistas para la edición de 2025, se espera que el cartel incluya una combinación de leyendas consagradas y nuevos talentos emergentes. La diversidad musical característica del festival promete ofrecer una experiencia única para los asistentes.

Fechas y precios para el Corona Capital 2025

El Corona Capital 2025 se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México. Aunque aún no se ha revelado el cartel oficial del festival, se estima que los costos de acceso serán comparables a los que se manejaron durante la edición anterior.

En 2024, los precios para los accesos de tres días fueron los siguientes: el Abono General inició en $5,477.75 MXN en la Fase 1 y subió a $6,417.25 MXN en la Fase 2. Por su parte, el Abono Comfort Pass tuvo un precio inicial de $7,000 MXN, incrementándose a $8,500 MXN en la segunda fase. Finalmente, el Abono Citibanamex Plus, que ofrece beneficios exclusivos, costó $9,500 MXN en su primera etapa y $11,000 MXN en la segunda.

Las entradas estarán a la venta a través de Ticketmaster y en el sitio web oficial del festival, por lo que se recomienda a los asistentes estar atentos para aprovechar las primeras fases de preventa.

Para aquellos interesados en asistir, se recomienda estar atentos a los anuncios oficiales del festival para obtener información sobre fechas, precios y la venta de boletos.